الكشف عن تحويل مركزي طرابلس ملايين اليوروهات لشركة أسلحة تركية

قالت مصادر إعلامية إن هناك وثائق مسربة تفيد بتحويل ملايين

اليوروهات من المصرف المركزي طرابلس إلى شركة تركية تسمى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية

“SSTEK”.

وبحسب الوثائق فإن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق

غير المعتمدة، فتحي باشاغا، طلب من محافظ مركزي طرابلس، الصديق الكبير، تحويل حوالي

169 مليون يورو إلى حساب الشركة، فيما خاطبت وزارة داخلية الوفاق، الصديق الكبير، وطلبت

منه إلغاء خطاب سابق يقضي بإصدار خطاب اعتماد، بينما طُلب من الكبير تحويل 169 مليون

يورو مباشرة إلى حساب الشركة.

هذا وأفادت مصادر إعلامية في وقت سابق بأن الكبير قام بزيارة

إلى تركيا التقى خلالها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التركيين.

يُشار إلى أن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبد السلام

كاجمان، طلب مؤخرا من الصديق الكبير، عدم الاعتداد بأي قرار يصدر عن المجلس الرئاسي

يكون مخالفا لبنود الاتفاق السياسي أو للقوانين والتشريعات النافذة أو غير مستند على

محضر اجتماع للمجلس الرئاسي بتاريخه ورقمه، ورد الكبير في خطاب بعثه للمجلس الرئاسي،

أكد خلاله التزام المصرف بتطبيق بنود الاتفاق السياسي والقوانين والتشريعات النافذة،

مشيرا إلى أنه ومنذ استلامه كتاب كاجمان لم يعتد بأي قرار صادر عن المجلس الرئاسي غير

مستند على محضر اجتماع للمجلس الرئاسي بتاريخه ورقمه، وذلك فيما يتعلق بالباب الخامس

من الترتيبات المالية المعتمدة 2020 “الطوارئ”.

