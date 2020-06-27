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الكشف عن تحويل مركزي طرابلس ملايين اليوروهات لشركة أسلحة تركية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قالت مصادر إعلامية إن هناك وثائق مسربة تفيد بتحويل ملايين
اليوروهات من المصرف المركزي طرابلس إلى شركة تركية تسمى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية
“SSTEK”.

وبحسب الوثائق فإن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق
غير المعتمدة، فتحي باشاغا، طلب من محافظ مركزي طرابلس، الصديق الكبير، تحويل حوالي
169 مليون يورو إلى حساب الشركة، فيما خاطبت وزارة داخلية الوفاق، الصديق الكبير، وطلبت
منه إلغاء خطاب سابق يقضي بإصدار خطاب اعتماد، بينما طُلب من الكبير تحويل 169 مليون
يورو مباشرة إلى حساب الشركة.

هذا وأفادت مصادر إعلامية في وقت سابق بأن الكبير قام بزيارة
إلى تركيا التقى خلالها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التركيين.

يُشار إلى أن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبد السلام
كاجمان، طلب مؤخرا من الصديق الكبير، عدم الاعتداد بأي قرار يصدر عن المجلس الرئاسي
يكون مخالفا لبنود الاتفاق السياسي أو للقوانين والتشريعات النافذة أو غير مستند على
محضر اجتماع للمجلس الرئاسي بتاريخه ورقمه، ورد الكبير في خطاب بعثه للمجلس الرئاسي،
أكد خلاله التزام المصرف بتطبيق بنود الاتفاق السياسي والقوانين والتشريعات النافذة،
مشيرا إلى أنه ومنذ استلامه كتاب كاجمان لم يعتد بأي قرار صادر عن المجلس الرئاسي غير
مستند على محضر اجتماع للمجلس الرئاسي بتاريخه ورقمه، وذلك فيما يتعلق بالباب الخامس
من الترتيبات المالية المعتمدة 2020 “الطوارئ”.

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  • علمت “الإندبندنت” البريطانية أن من سمَّتهم “مرتزقة”، ورجال أعمال غربيين، من ضمنهم بريطانيون، خدعوا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، واحتالوا عليه في عشرات الملايين من الدولارات.

    ووفق الصحيفة فإن حفتر كان قد دفع هذه الأموال نظير الحصول على أسلحة وخدمات عسكرية، لكن ذلك لم يحدث.

    التقرير قال، وفقاً لمصادر دبلوماسية وأشخاص متورطين في صفقات سابقة، إن الهزيمة العسكرية أمام القوت الحكومية لم تكن وحدها التي كلفت الجنرال خليفة حفتر كثيراً من المال.

    وبحسب ما ورد فقد خسر حفتر (76 عاماً) ما يزيد على 55 مليون دولار (43 مليون جنيه إسترليني) بعد أن دفعها مقابل الحصول على معدات حربية منها مروحيات هجومية وطائرات استطلاع وسفينة بَحرية، لكنه لم يحصل على شيء منها.

    ورغم ما أوردته الإندبندنت من عمليات نصب وقعت لحفتر، فإن مساعدي الجنرال نفوا للصحيفة البريطانية هذه “المزاعم”.

    لكن الصحيفة قالت إن تحقيقاً سرياً أجرته الأمم المتحدة مؤخراً، أفاد بأن فريقاً مكوناً من 20 من المرتزقة الأجانب، من ضمنهم خمسة بريطانيون (اثنان منهم من مشاة البحرية الملكية سابقاً)، إلى جانب 12 من جنوب إفريقيا وأستراليين وأمريكي، حصلوا على ما يز يد على 120 ألف دولار، تعتقد الأمم المتحدة أنه تم التعاقد معهم لمنع وصول أسلحة تركيا إلى حكومة الوفاق المعترف بها دولياً في طرابلس.

    التقرير قال إن الخطة كانت تتضمن تعقُّب الفريق للسفن التي تأتي من تركيا إلى حكومة الوفاق، والصعود عليها وتفتيشها، على أن تكون الفترة الزمنية لهذه الخطة 3 أشهر.

    ووفقاً لمصدرين دبلوماسيين على علم بالتقرير المقدم إلى لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن في فبراير/شباط 2020، فقد فر الفريق المتعاقَد معه بالثروة إلى مالطا في يونيو/حزيران، على متن زورقين منفصلين، بعد أيام فقط من هبوطهم في شرقي ليبيا.

    كذلك قال الدبلوماسيون لصحيفة الإندبندنت إن نزاعاً اندلع بين المجموعة وحفتر، الذي كان غاضباًً من أن قيمة المعدات والخدمات العسكرية المقدمة لا تزيد إلا قليلاً على 30 مليون دولار من 80 مليون دولار كان قد دفعها.

    وأضاف الدبلوماسيون أن حفتر “أقسم على الانتقام”، وخوفاً على حياتهم هرب الفريق من البلاد.

    في حين قال أحد المصادر، إن تحقيق الأمم المتحدة وجد أن الجنرال حفتر تلقى ست مروحيات قديمة لا يريدها، يقدر المحققون أن قيمتها لا تزيد على 14 مليون دولار.

    ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُخدَع فيها حفتر، ففي حالة أخرى وقعت خلال عامي 2016 و2017، زُعم أنه دفع لرجل أعمال أمريكي لشراء سفينة دورية بَحرية لحراسة المياه قبالة شرق ليبيا، ولكن لم يتم تسليم السفينة قط.

    حيث قال دبلوماسي غربي مطلع على الصفقة، وموظف في شركةٍ مقرها الإمارات، إن رجل أعمال من تكساس حصل على أكثر من 6.5 مليون دولار من حفتر، بالشراكة مع أحد أبناء الانقلابي، لشراء سفينة حربية. لو تم تسليمها لكانت قد انتهكت حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا.

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    • Too much writings but equal to some shit –
      The big difference between the two incidents is that Alkabeer (has the key to bank Volt) should not act to move large sums of money via simple orders by Misrata’s thugs
      Also, the money was used to help invade the Libyan soil and kill/torture many innocent people in Turhuna/Surmaan/Subratta & else. Basically, it was used to pay for more hardship & killings & highly pay out the Syrians contractors(criminals) to KILL only. On the other hand, the Falcon HAFTER was deprived from so many items that must have to clean Tripoli/else & as they have done in the resilience city of Benghazi & the stunning city of Derna Ya big mouth FOOL
      To sum it up, Hafter action was for BETTER Libya ya Turkish Tolstoy

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