العريبي يتهم مؤسسة النفط بانتهاج سياسة تمهد للاحتلال التركي

اتهم رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعة بمجلس النواب، عيسى

العريبي، الجمعة، المؤسسة الوطنية للنفط، بانتهاج سياسة تمهد من خلالها للاحتلال التركي

بسرقة الحقول والموانئ النفطية.

وقال العريبي في تصريح نشرته صفحة مجلس النواب عبر موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن مؤسسة النفط تغض الطرف عن تهريب النفط في

منطقة سيطرة حكومة الوفاق غير المعتمدة، مشيرا إلى أنها لم تصدر أي بيان ضد هذه التجاوزات.

