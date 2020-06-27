واشنطن لحكومة الوفاق: يجب حل المليشيات المسلحة

قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن وفدًا من الحكومة الأمريكية شدد على حكومة الوفاق بضرورة حل المليشيات المسلحة، وذلك خلال اجتماع مع وفد من وزارة الداخلية بالحكومة يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن طرفي المحادثات أكدا على ضرورة تمتع جميع المواطنين الليبيين بحماية قوات أمن قادرة وخاضعة للمساءلة، وخالية من الأخطار التي تشكلها الميليشيات والجماعات المسلحة والمقاتلون الأجانب.

وأشارت الخارجية، إلى أن الوفد الأمريكي سيجري محادثات مماثلة مع ممثلين عن الجيش الوطني الليبي، دون تحديد موعد انعقادها.

وقالت، إن هذا الاجتماع أتى كجزء من استمرار تواصل الولايات المتحدة مع جميع الأطراف، وسيعقد الوفد الأمريكي محادثة مماثلة مع ممثلي الجيش الوطني الليبي.

وأضافت الخارجية الأمريكية، إن وفد وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أطلع الجانب الأمريكي على جهوده لتعزيز الأمن وبرنامج لنزع سلاح الميليشيات وتسريحها وإعادة دمجها.

وقالت، إن الوفد الأمريكي، أكد لحكومة الوفاق، على معارضته لجميع التدخلات الأجنبية في ليبيا، وناقش ضرورة وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات الأمنية والسياسية التي تسهلها الأمم المتحدة.

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