العريبي يتهم مؤسسة النفط بطرابلس بتمهيد الطريق لتركيا لسرقة الثروات النفطية

اتهم رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعة بمجلس النواب، عيسى العريبي، اليوم الجمعة، المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بانتهاج سياسة تمهد لتركيا سرقة لثروات الشعب الليبي النفطية.
وقال العريبي، في تصريح صحفي، “إن مؤسسة النفط في طرابلس تنتهج سياسةً تمهد للاحتلال التركي سرقة الحقول والموانئ النفطية”، مشيراً إلى أن المؤسسة كانت في وقت سابق تثمن دور الجيش الوطني الليبي في حماية مقدرات الشعب.
وأضاف العريبي، أن المؤسسة تغض النظر عن تهريب النفط في منطقة سيطرة حكومة الوفاق، مشيراً إلى أنها لم تصدر أي بيان ضد هذه التجاوزات.
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