العريبي يتهم مؤسسة النفط بطرابلس بتمهيد الطريق لتركيا لسرقة الثروات النفطية

اتهم رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعة بمجلس النواب، عيسى العريبي، اليوم الجمعة، المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بانتهاج سياسة تمهد لتركيا سرقة لثروات الشعب الليبي النفطية.

وقال العريبي، في تصريح صحفي، “إن مؤسسة النفط في طرابلس تنتهج سياسةً تمهد للاحتلال التركي سرقة الحقول والموانئ النفطية”، مشيراً إلى أن المؤسسة كانت في وقت سابق تثمن دور الجيش الوطني الليبي في حماية مقدرات الشعب.

وأضاف العريبي، أن المؤسسة تغض النظر عن تهريب النفط في منطقة سيطرة حكومة الوفاق، مشيراً إلى أنها لم تصدر أي بيان ضد هذه التجاوزات.