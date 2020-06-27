ليبيا الان

“كعوان”: العدوان يستخف بجهود البعثة الأممية وأمريكا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم نائب رئيس حزب العدالة والبناء وعضو مجلس الدولة الاستشاري نزار كعوان، الجيش الوطني الليبي، ووصف عملية تحرير البلاد من المليشيات والاحتلال التركي بالعدوان، قائلا: “إنه يستخف بجهود البعثة الأممية والولايات المتحدة ويأتي في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الليبيـة مبادرات دولية للتهدئة”.

وأضاف نائب رئيس الحزب الذي يعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، زاعما أن (ما أسماه) عدوان مليشيات (المشير خليفة) حفتر يعد إصرارا من “فاغنر” والدول الداعمة لها على المضي قدما في سلوكها العدواني ضد ليبيـا وشعبها وسيادتها، وفقا لما نقلته قناة “ليبيا” بانوراما، أحد الأذرع الإعلامية للإخوان.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إنها تعارض كافة التدخلات الخارجية في ليبيا، مشددة على ضرورة استئناف المحادثات بشأن نزع سلاح الميليشيات.

وأضافت الوزارة في بيان لها أمس الجمعة أن الوفد الأمريكي أكد لحكومة الوفاق معارضة كافة التدخلات الأجنبية في ليبيا وحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتابعت: “أكدنا لحكومة الوفاق على ضرورة ألا تخضع قوات الأمن لأي تهديد من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة والمقاتلين الأجانب”.

الوسوم

الإخوان الجيش الليبي حزب العدالة والبناء نزار كعوان

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • A keen traitor & a Turkish puppy & slave
    Also, it could be totally possible that all members of the diseased Cult Group ” The Satanic Brother/Sister bloody Hood — social media — ShawaTeen– puppets” are MIT agents/informative and get paybacks & favors –
    The damn Sherkess

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  • قال تعالى  : إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .
    قائمة المفتنين الخونة عبيد الدولار
    نأمل إضافة من تعرفونه
    هؤلاء بيادق الفتنة في ليبيا لعنهم الله باعوا شرفهم من أجل حفنة من الدولارات

    1 محمد امطلل
    2 نعمان بن عثمان
    3 صلاح البكوش
    4 سامي سالم الاطرش
    5 أحمد القماطي قناة الحدث
    6 أحمد المقصبي قناة الحدث
    7 هدير بن علوم
    8 حمزة التهامي
    9 يوسف شاكير
    10 فرج دردور
    11 سليمان دوغه
    12 جمعة القماطي
    13 محمود إسماعيل الرملي
    14 عزالدين عقيل
    14 رضوان الفيتوري
    15 كامل المرعاش
    16 جمال عبدالمطلب
    17 فرج زيدان
    18 حمزة ابو فارس قناة التناصح
    19 أسامة الصلابي قناة التناصح
    20 محمد بويصير
    21 علي السباعي قناة التناصح
    22 عبدالرحمن الشاطر
    23 محمود عبدالعزيز الورفلي
    24 عبدالحكيم فنوش
    25 ناظم الطياري
    26 محمد امحيسن
    27 أحمد المدني قناة الحدث
    28 رجب بن غزي
    29 علي ابوزعكوك
    30 عادل عبدالكافي
    31 نزار كعوان

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