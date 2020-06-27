“كعوان”: العدوان يستخف بجهود البعثة الأممية وأمريكا

هاجم نائب رئيس حزب العدالة والبناء وعضو مجلس الدولة الاستشاري نزار كعوان، الجيش الوطني الليبي، ووصف عملية تحرير البلاد من المليشيات والاحتلال التركي بالعدوان، قائلا: “إنه يستخف بجهود البعثة الأممية والولايات المتحدة ويأتي في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الليبيـة مبادرات دولية للتهدئة”.

وأضاف نائب رئيس الحزب الذي يعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، زاعما أن (ما أسماه) عدوان مليشيات (المشير خليفة) حفتر يعد إصرارا من “فاغنر” والدول الداعمة لها على المضي قدما في سلوكها العدواني ضد ليبيـا وشعبها وسيادتها، وفقا لما نقلته قناة “ليبيا” بانوراما، أحد الأذرع الإعلامية للإخوان.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إنها تعارض كافة التدخلات الخارجية في ليبيا، مشددة على ضرورة استئناف المحادثات بشأن نزع سلاح الميليشيات.

وأضافت الوزارة في بيان لها أمس الجمعة أن الوفد الأمريكي أكد لحكومة الوفاق معارضة كافة التدخلات الأجنبية في ليبيا وحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتابعت: “أكدنا لحكومة الوفاق على ضرورة ألا تخضع قوات الأمن لأي تهديد من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة والمقاتلين الأجانب”.