لجنة مكافحة كورونا بسبها تحذر من انهيار الخدمات الطبية في المدينة

قالت لجنة إدارة أزمة مكافحة وباء كورونا ببلدية سبها،

الجمعة، إن هناك نقص كبير في العناصر الطبية في مراكز العزل بسبها.

وناشدت اللجنة في بيان لها مسؤولي قطاع الصحة والعناصر الطبية

والطبية المساعدة في ليبيا أن يقدموا المساعد لحل هذه الأزمة، موضحة أن العناصر

الطبية القائمة على مركز العزل يتم تغييرها من 14 إلى 20 يوم خوفا عليهم من نقل

العدوى من خلال تواجدهم المستمر مع الحالات، مبينة أنه نظرًا لنقص العناصر الطبية

فإنهم يستمرون 30 يومًا أو أكثر.

وحذرت اللجنة من انهيار الخدمات الطبية في سبها ومركز

سبها الطبي، لافتة إلى أن العديد من الحالات التي تدخل مركز سبها الطبي عن طريق

الطوارئ أو غرفة العناية أو الإشاعات يتبين بعد أيام أن بعض هذه الحالات مصابة

بفيروس كورونا، وهذا يعني أن كل الأطباء الذين مرت عليهم الحالات المصابة يتم

عزلهم، الأمر الذي يؤدي إلى مغادرة عدد من الأطباء للمركز.

وطالبت اللجنة عمداء بلديات الجنوب الذين استلموا معدات طبية وأدوية بإقامة أماكن للعزل أو تسليم هذه المعدات والأدوية لمراكز العزل في سبها.

