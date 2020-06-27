درنة.. هيئة الإغاثة توزع المساعدات على نازحي المنطقة الغربية

وزعت الهيئه الليبية للاغاثه والمساعدات الإنسانية بمدينة درنة، مساعدات إنسانية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي للنازحين من المنطقة الغربية القاطنين في مدينة طبرق وغيرها من مدن بالمنطقة الشرقية.

وقالت الهيئة الليبية في منشور لها على صفحتها الرسمية إن قوام المساعدات الموزعة على الأسر النازحة في طبرق يبلغ عددها 145 أسرة وبالنسبة لمدينة شحات ما يقارب عن 380 أسرة مسجلين بمنظومة الشؤون الاجتماعية.

وأضافت الهيئة أن منظمة الهجرة الدولية شاركت في التوزيع بالتعاون مع منتسبي الحركة الكشفية وعناصر شبيبة الهلال الأحمر وإدارات الشوؤن الاجتماعية بالمدن.

وتأتي هذه المساعدات ضمن مجهودات الجهات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وافروع المنظمات الدولية وبعثاتها لإغاثة عشرات آلاف النازحين من مناطق الاشتباكات السابقة في المنطقة الغربية ومنها ترهونة وقصر بن غشير وغيرها من مدن ومناطق انسحبت منها وحدات الجيش الوطني.

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