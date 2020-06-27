“الوطني لمكافحة الأمراض” يكشف عن تسجيل إصابات جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تطور بالوضع الوبائي، اليوم السبت، بتسجيل 15 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد، وتماثل حالتين للشفاء.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بواقع عشر في سبها منها ثمانية لمخالطين، واثنتين في طرابلس بينها واحدة جديدة، علاوة على حالة مخالطة في بنغازي، وحالتين جديدتين في الجفرة.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 713 إصابة، بينها 553 حالة نشطة، و18 وفاة، فيما تعاني 142 شخصًا من الفيروس.

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنون ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل حظر التجول، ومنع التجمعات، والحجر المنزلي، والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

كما طلب المركز من المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها «سريان» للفيروس بعدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة له من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

وعبر المركز الوطني عن أمله في تعاون المواطنين وتقديم جميع التسهيلات لفرق الرصد والتقصي الوبائي، وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة له لأداء مهامها في الاكتشاف المبكر للحالات، وحصر المخالطين، وأخذ العينات والقيام بالإجراءات اللازمة لحجر أوعزل وفقًا لما يتطلبه الوضع الصحي للحالات.