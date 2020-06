أفادت مصادر إعلامية، السبت، بوجود خلافات بين مسؤولي حكومة الوفاق غير المعتمدة بشأن الهجوم على مدينة سرت.

وأوضحت المصادر أن نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، رافض للهجوم، بينما يؤيد وزير داخلية الوفاق المفوض، فتحي باشاغا، عملية اقتحام سرت.

