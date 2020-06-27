مجلس السلم بالاتحاد الإفريقي يطالب الليبيين بالعودة للعملية التفاوضية

قال الدبلوماسي الجزائري “اسماعيل شرقي” مفوض مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إن أي تدخل في الصراع الليبي يجب أن يكون هدفه الوحيد هو إعادة الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف “شرقي” في تصريحات له لوسائل الإعلام أن “إبداء مصر استعدادها لتدريب وتسليح القبائل الليبية هو إشارة لتصميمها على الدفاع عن أمنها وحدودها وأن الجميع يدرك أن الصراع الليبي لن ينتهي بحل عسكري.

وقال المفوض “إن ما نتوقعه من كل الدول الأعضاء المجاورة لليبيا هو أن يتدخلوا من أجل جعل كل الأطراف الليبية تقبل بالعودة إلى العملية التفاوضية والأولوية حالياً هي التأكد من إيقاف القتال والتدخلات الخارجية، وإقناع كل الأطراف في ليبيا بالعودة إلى العملية السياسية.

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