دوريات للدعم المركزي/طرابلس في عين زارة ووداي الربيع

نشرت الإدارة العامة للدعم المركزي فرع مدينة طرابلس -التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق- دورياتها المتحركة والثابتة والبوابات في أنحاء ضاحيتيّْ عين زارة ووادي الربيع في الطرف الجنوبي من المدينة .

ويأتي تحريك هذه الدوريات التفتيشية -من ثابتة وسيارة – ضمن الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19 ، التابعة لوازرة الداخلية في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار -حسب ماجاء في منشور وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية.

كما تهدف الدوريات أيضاً لتنفيذ قرار حظر التجول للوقاية من كورونا -الذي مدده المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لعشرة أيام أخرى- وحماية وتأمين المرافق والأهداف الحيوية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

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