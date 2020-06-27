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دوريات للدعم المركزي/طرابلس في عين زارة ووداي الربيع

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت الإدارة العامة للدعم المركزي فرع مدينة طرابلس -التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق- دورياتها المتحركة والثابتة والبوابات في أنحاء ضاحيتيّْ عين زارة ووادي الربيع في الطرف الجنوبي من المدينة .

ويأتي تحريك هذه الدوريات التفتيشية -من ثابتة وسيارة – ضمن الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19 ، التابعة لوازرة الداخلية في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار -حسب ماجاء في منشور وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية.

كما تهدف الدوريات أيضاً لتنفيذ قرار حظر التجول للوقاية من كورونا -الذي مدده المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لعشرة أيام أخرى- وحماية وتأمين المرافق والأهداف الحيوية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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