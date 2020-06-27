تأكيد حالتي إصابة بفيروس كورونا في الجفرة

أعلنت اللجنة الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا ببلدية الجفرة عن تسجيل حالتي إصابة مخالطة بمركز العزل السرير بمستشفى ودان العام.

وأهابت اللجنة في بيان لها اصدرته البارحة انه على المواطنين بكافة مناطق البلدية ضرورة اتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والتي تشمل منع التجوال والتجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

وقالت ان الفريق الطبي المخصص لمركز العزل السريري بمستشفى ودان العام يؤدي خدماته طيلة 24 ساعة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة والضرورية للحالات المصابة.