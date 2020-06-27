اعتراض 279 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

تقرير 218

ما أن يأتي الصيف حتى ينشط موسم الهجرة من ليبيا بكثرة فتصعب السيطرة عليه خصوصا مع الفوضى المنتشرة في أرجاء البلاد وانتشار السلاح وعصابات التهريب التي عادت لممارسة أعمالها غير القانونية.

وفي السياق، ذكرت مفوضية شؤون اللاجئين أن 279 مهاجرا جرى اعتراضهم قبالة سواحل ليبيا وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز فيها.

وأشارت المفوضية وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية إلى أن الأعداد المتزايدة لمحاولات العبور من ليبيا مقلقة وتظهر حجم اليأس وفقدان الأمل الذي يعاني منه العديد من اللاجئين والمهاجرين، مبينة أنه وبعد أن قدمت لهم المفوضية المساعدة تم نقلهم جميعا إلى مراكز الإيواء.

وأكدت المفوضية أنه على الرغم من معارضتها لاحتجاز اللاجئين إلا أن وجودها عند وصول المهاجرين مهم للغاية لتوفير المياه والغذاء والمساعدة الطبية لهم ومن أجل معرفة عدد العائدين لمتابعة قضاياهم والدفاع عنهم.

إلى ذلك دعا برلماني إيطالي إلى فتح ممرات إنسانية لإدخال المهاجرين إلى إيطاليا ووقف الدعم المقدم لخفر السواحل الليبي.

وقال النائب الإيطالي من حزب أحرار ومتساوون، إيرازمو بالاتسوتو، إن الاستمرار بالتعاون مع ليبيا، يجعلهم مسؤولين عن العنف الذي يرتكب بحق المهاجرين، مؤكدا أنه يجب فتح ممرات إنسانية ووقف دعم خفر السواحل الليبي المتواطئين مع المتاجرين بالبشر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية