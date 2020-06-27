مصر تعلن إعدام الإرهابي الليبي عبد الرحيم المسماري

نفذت مصر حكم الإعدام بحق الإرهابي الليبي عبد الرحيم المسماري العقل المدبر لحادث الواحات، بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي المصري، بعد نحو 8 أشهر من إحالة محكمة جنايات مصر أوراقه إلى المفتي.

وكان القضاء المصري قد أصدر في نوفمبر 2019 حكماً بالإعدام بحق المسماري وبالسجن المؤبد لـ5 أشخاص آخرين متورطين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف كميناً عسكرياً في منطقة الواحات يوم 20 أكتوبر 2017، وأسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 16 من قوات الأمن المصري وإصابة 13 آخرين.

وكشفت التحقيقات المصرية أن المسماري الذي ألقي القبض عليه في 28 أكتوبر 2017، تلقى تدريبات على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات داخل معسكرات داعش في ليبيا، وأشرف على تدريبه الإرهابي المصري البارز عماد الدين أحمد، قبل أن يتسلل من ليبيا إلى مصر لتنفيذ الهجوم الإرهابي.

ووجهت مصر لائحة اتهامات للإرهابي الليبي بالقتل العمد والشروع في القتل العمد تنفيذاً وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، وإلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على الأمن والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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