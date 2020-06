ويليامز: استمرار الصراع في ليبيا قد يدفع إلى طرح فكرة تقسيم البلاد

قالت القائم بأعمال المبعوث الأممي لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، السبت، إن ليبيا قد شهدت خلال الشهرين الماضيين تغيرًا جذريًا على الأرض؛ حيث دفعت قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة قوات الجيش إلى حدود مدينة سرت الساحلية، ما أنهى مساعي الجيش للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وأشارت ويليامز،

خلال ندوة نظمها المركز العربي للدراسات، ومقره واشنطن، بعنوان “ليبيا والطريق إلى

الأمام – تقييم المبادرات الإقليمية والدولية”، إلى طرح فكرة تقسيم ليبيا، قائلة:

“الليبيون يعارضون الفكرة، لكن إذا استمرت التطورات الحالية في نفس الاتجاه، فقد يدفع

ذلك نحو النظر في تقسيم البلاد”.

وأكدت ويليامز على أن التدخل الخارجي في الأزمة الليبية يعقد

الأمور، لافتة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب النزاع، والذي خلف عشرات الآلاف من

النازحين داخليًا.

وحول إمكانية حل

الأزمة الليبية، شددت ويليامز على أن الحل ليس مستحيلا، بل في متناول اليد؛ من خلال

تقليل عدد أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، وتشكيل حكومة تكنوقراط

تقدم خدمات للناس، وفصل منصب رئيس الوزراء عن المجلس الرئاسي.

ولفتت ويليامز

إلى أن الحل السياسي يجب أن يتضمن جانبا اقتصاديا، كما تم التوافق عليه في برلين، وفق

ما تم تضمينه في المسارات الليبية الثلاث، مطالبة المجتمع الدولي الآن بأن يدفع بالمسألة

الليبية من كونها تحتل المرتبة الثانية في الأولويات، لتكون الأولوية الأولى قبل أن

تفلت الأمور تماما.

