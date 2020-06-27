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الغنوشي للرئيس التونسي: حكومة الوفاق هي الشرعية الوحيدة في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

علّق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة على تصريحات  الرئيس التونسي  قيس سعيّد حول الملف الليبي، حيث اعتبر أن شرعية السلطة في طرابلس مؤقّتة ولا يمكن أن تستمر.

وقال الغنوشي  في تصريحات نقلتها اذاعة موزاييك اليوم السبت  إن ‘ حكومة الوفاق هي الشرعية الوحيدة في ليبيا.. كما أنه لا وجود لشرعية دائمة..’

وكان  قيس سعيد تحدث الإثنين 22 جوان 2020 خلال ندوة صحفية بقصر الإيليزيه بباريس، على هامش لقائه مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، عن الملف الليبي.

وقال رئيس تونس إن السلطة القائمة في طرابلس تقوم على شرعية دولية ولكن هذه الشرعية الدولية لا يمكن أن تستمر وهي ‘شرعية مؤقتة’ ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة، وفق تعبيره.

وتابع في هذا الإطار ‘ يجب أن تقوم شرعية تنبع من إرادة الشعب الليبي.. نفترق دائما في كلمات الحقوق بين الشرعية والمشروعية وهما مفهومان مختلفان.. المشروعية يجب أن تكون مصدر الشرعية والفرق واضح هو أن يتم تنظيم الوضع في دستور مؤقت أو في تنظيم مؤقت..’

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • كيف ياحمار تكون حكومة رفضها مجلس النواب الليبى المعترف به دوليا شرعية وهى مثل حكومة الجملى فى تونس ولانك اخوانى حقير تتنفس الكذب وتدافع عن الباطل فهل ترضى ان ينفرد الرئيس التونسى بالقرار ويشكل حكومة برئاسة عبير موسى دون اى اعتبار لمجلس النواب التونسى وبالمخالفة للدستور اجب ياحمار !!! بالطبع ستقول حكومة غير شرعية رغم ان من اختارها رئيس منتخب فكيف للسراج الذى لم ينتخبه الشعب ولا البرلمان ويغتصب صلاحيات مجلس رئاسى توافقى من تسع اعضاء يجب ان يوافقوا لانهم يمثلون ثلاث اقاليم وفعل مالم يستطيع ان يفعله الرئيس التونسى المنتخب بتوقيع اتفاق امنى مع دولة محتلة رغم رفض اعضاء مجلس رئاسى والبرلمان عرفت انك غبى وحمار فهل يستطيع الرئيس المنتخب قيس سعيد ان يوقع غدا اتفاقية امنية مع السيسى دون موافقة البرلمان التونسى !!!!

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  • لو كنت مكان قيس سعيد لقمت بالرد عمليا على قيس سعيد باقالة الحكومة وتشكيل حكومة خالية من الخوان ودون موافقة البرلمان ووقعت اتفاقية امنية مع مصر وروسيا وفرنسا وكله شرعى على طريقة السراج !!!!

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  • انتى كذابة يافنكوشى فاى اجتماع لليرلمان الدولى او الافريقى او العريى ستجد بجوارك من يمثل الشعب الليبى يابيبى هو عقيلة صالح وليس الشراج الذى رفضه مجلس النواب مثل الجملى فى تونس فعاد الى بيته وتم تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب التونسى فكيف تقبل فى ليبيا مالا تقبله فى تونس واتمنى من الاحزاب التونسية تتظيم ندوة عن الشرعية فى ليبيا ليعرف الشعب للتونسى انها لحكومة عبدالله الثنى

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