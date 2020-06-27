ضبط المدعو “اقو الحول” أحد أكبر تجار الممنوعات في بنغازي

بنغازي 27 يونيو 2020 (وال) – كشف مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي أن قسم شرطة النجدة تمكن من ضبط المدعو “اقو الحول” أحد أكبر تجار الخمور والمخدرات في المدينة ضمن حملات القسم لضبط المطلوبين وتجار المخدرات.

وأشار مدير المكتب الإعلامي بالمدينة نقيب أحمد ضوء المسماري إلى أن الحول من أكبر تاجر الخمور والمخدرات في منطقة الماجوري وهو أحد أبناء عائلة الحول المشهورة في المدينة بصناعة والتجارة في الممنوعات.

وأضاف المسماري أنه تم إعداد كمين محكم بعد ورود معلومات من أحد المصادر السرية عن مكان تواجد هذا الشخص المطلوب وعليه خرجت المجموعة بعد أخذ الإذن.

وأوضح أنه تم ضبط الحول في منطقة المساكن بعد مقاومة عنيفة وتعرض المجموعة للرماية بواسطة سلاح ناري (كلاشنكوف) وعليه تم التعامل معه وضبطه والانتقال به للقسم. (وال – بنغازي)

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