“الغنوشي” للرئيس التونسي: الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا هي الوفاق

علّق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد حول الملف الليبي، حيث اعتبر أن شرعية السلطة في طرابلس مؤقّتة ولا يمكن أن تستمر.

وقال الغنوشي في تصريحات نقلتها اذاعة موزاييك اليوم السبت إن ‘ حكومة الوفاق هي الشرعية الوحيدة في ليبيا.. كما أنه لا وجود لشرعية دائمة..’

وكان قيس سعيد تحدث الإثنين 22 مايو 2020 خلال ندوة صحفية بقصر الإيليزيه بباريس، على هامش لقائه مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، عن الملف الليبي.

وقال رئيس تونس إن السلطة القائمة في طرابلس تقوم على شرعية دولية ولكن هذه الشرعية الدولية لا يمكن أن تستمر وهي ‘شرعية مؤقتة’ ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة، وفق تعبيره.

وتابع في هذا الإطار ‘ يجب أن تقوم شرعية تنبع من إرادة الشعب الليبي.. نفترق دائما في كلمات الحقوق بين الشرعية والمشروعية وهما مفهومان مختلفان.. المشروعية يجب أن تكون مصدر الشرعية والفرق واضح هو أن يتم تنظيم الوضع في دستور مؤقت أو في تنظيم مؤقت.