عبد العزيز: المداخلة في طرابلس ومصراتة يتعاونون مع مداخلة الشرق للتحقيق مع ثوار المنطقة الشرقية

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبدالعزيز العضو في جماعة الاخوان المسلمين إن الوضع الدولي بات يحكم معركة سرت، مشيراً إلى أنه بكل شفافية العقبات أزيحت من أمام إقتحام سرت والجفرة حسب زعمه.

عبدالعزيز أشار خلال إستضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه لم يبقى إلا أن تصدر الأوامر من غرفة العمليات التي تحددها الظروف العسكرية المسؤول عنها أهل العلم بذلك والقيادات العسكرية.

وأضاف:” كان هناك عمليات أخذ ورد بين عدة أطراف الفترة الماضية وكذلك الموقف التركي والروسي والامريكي، أحيي كل القوات الباسلة التي تحاصر سرت وكان لقياداتها الكلمة الأخيرة خاصة اجتماع زوارة أنه لن نتراحع ولن نتردد في دخولها، حاول الروس أن يستغلوا الوضع لكن أعتقد أن الأمور أتت لنهايتها وأصبحت واضحة وسوف ندخل سرت قريباً والجفرة، تبقى المنطقة الشرقية التي كلمة الفصل فيها لنازحيها وثوارها وأحرارها المغلوبين على أمرهم”.

وأردف :”لكن اؤكد أن حفتر مليون بالمئة هو خارج اللعبة اليوم من قرر له أن يدخل اللعبة أخرجه منها، تأكدت أن المفاوضات والنقاشات ماذا بعد حفتر هل تطرح قيادة سياسية وعسكرية أم عسكرية فقط كالناظوري أم سياسية كعقيلة صالح، مجرد أن تسمع كلام كهذا في المهتمين والداعمين للمتمرد يفهم الباقي، كنت أظن أن من سقطات السيسي في خطابه لم يأتي على ذكر حفتر المحكمة الجنائية وضعت النقاط على الحروف بن سودة قالت يجب عليهم تسليم الورفلي وإلا سنتخذ الاجراءات اللازمة بأقصى سرعة”.

ورأى أن بعض القوى اتخذت “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ورقة مساومة لمصالحها أما حكومة الوفاق لديها الكثير من الأوراق والحلفاء الموثوق بهم، معتقداً أن سرت والجفرة اتفاق والموانئ النفطية إتفاق آخر كما أن المنطقة الشرقية اتفاق مختلف عنهم.

عبدالعزيز نوّه إلى أنه لا يوجد مشروع أساساً بل هو مربوط بشخص يسمى “حفتر” وبالنهايه هناك خطط بديلة للدول التي لن يتنازلوا عن مشروعهم في ليبيا، متوقعاً أن يتم اغتيال مجموعة من الشخصيات وتفرقة قوات بركان الغضب بالمال وإستعمال بعض المسؤولين الذين لم يظهروا وجههم الحقيقي ليدخلوا من باب المصالحة والوفاق والمصطلحات الرنانة لإثقال كاهل صفهم.

وبشأن تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وآخر مستجداتها علق قائلاً:” هذا يرسم الخطوط الحمراء هؤلاء مشروعهم هو توطين عشرة مليون مصري بعد تعبئة سد النهضة الذي سيعانون من جفاف الكثير من المناطق وسيكون شرق ليبيا المتنفس لتوطين ملايين المصريين الذين سيتضررون من تعبئة سد النهضة وجفاف مناطقهم، المتضرر هم أهل المنطقة الشرقية خليفة حفتر قال نريد 10 مليون مصري هؤلاء هم يعرفون أن حقهم في سلوق ومساعد لبنغازي، برقة عليهم التحرك لا يوجد شيء اسمه لم يستطيعوا أن يديروا حل” حسب زعمه.

أما بشأن تصريحات الرئيس التونسي قال إن الرئيس التونسي ليس رجل سياسة، متسائلاً :”هل القبائل درست القانون الليبي في تونس ضرب بالتاريخ عرض الحائط، واضح أنه ليس له دراية بالتركيبة السكانية و القبلية في ليبيا و إلا لما استقبل تنتوش الذي لا نعرف من يمثل، الموقف التونسي لم يتغير اصلاً وأعرف تاريخ تونس تاريخ عظيم”.

ونوّه إلى أنه المغرب العربي يعاني من الخلاف الجزائري المغربي وهو ما يقف عائق أمام الإتحاد المغاربي الكبير، داعياً الشعوب المغاربية إلى ضرورة أن يكون هناك حراك شعبي ومؤسسات وبرلمانات وأحزاب ليكون لديهم كلمة الفصل.

وإستطرد حديثه:” مهجرين المنطقة الشرقية انظلموا مرتين رأوا من أهلهم وجيرانهم كل مايسوء، الموقف الغير مفهوم من الدولة عاملوهم كارهابيين وابنائهم في السجون ظلماً وعدواناً نحن لا ندافع عن المتطرفين والمطلوبين في قضايا، نعلم أن هناك الكثير من ابناء المنطقة الشرقية مسجونين ظلماً وعدواناً، هل من المعقول أن مداخلة الغرب يسلمون لمداخلة الشرق؟ ثوار المنطقة الشرقية يحقق معهم مداخلة المنطقة الشرقية عبر الهاتف ؟ في سجون طرابلس والخمس ومصراتة، من هم في المنطقة الشرقية ندفع مرتباتهم من هنا لكن مرتبات مهجري المنطقة الشرقية موقوفة”.

وتابع مدعياً :” المدخلي أسامة العتيبي خرج في فتوة غريبة قال إن القتال مع حفتر واجب حتى لو كان معه فاغنر أو فرنسيس، هذا زنديق لا يسمع له إلا امثاله من المعتوهين والمخابرات السعودية وهي من تدفع اموال الفاغنر”.

أما بشأن الأوضاع المعيشية وفيروس كورونا نوّه إلى أن الفساد في وزارة الصحة واضح للجميع ولم تصلها “الثورة” بعد، مبيناً :”كورونا الدول التي حاصرتها لم تصرف عشر مبالغها فواتيرهم 6 اضعاف هناك رجال أعمال ليبين خجلوا أن يشتغلوا معهم لأن فاتورتهم كبيرة، فساد كبير جهاز بـ 200 ألف يتم شراءه من قبل الوزارة بمليون و ٢٠٠ الف”.

ووجه ختاماً رسالة إلى أهل الجنوب” الدولة لاوجود لها في الجنوب والسراج وجماعته لا يعلمون عن الجنوب وما حاصل فيه، وزير الصحة و وزير الحكم المحلي من الجنوب وكلاء وزراء عضو المجلس الرئاسي و البرلمان من الجنوب لا أحد منهم إتخذ أي خطوة وألوم أهل الجنوب بالدرجة الاولى”.

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