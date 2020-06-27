ليبيا الان

«الخارجية الأمريكية»: الهجوم التركي المرتقب على «سرت» مرفوض

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

جددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، رفضها التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، مؤكدة رفضها للهجوم الذي تحضر له حكومة الوفاق والقوات التركية على سرت.

ودعت لاحترام حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، قائلة “نحض الأطراف الليبية على التزام وقف النار واستئناف المفاوضات بشكل عاجل”، وفقا لما نشره موقع “العربية”.

وقالت في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، إنه يجب البناء على التقدم الذي حققته المحادثات العسكرية الليبية الجارية، مضيفة “أبلغنا السراج برفضنا للهجوم الذي تحضر له حكومة الوفاق والأتراك”.

أوضحت الخارجية في بيان سابق، الجمعة، أن اللقاء الافتراضي الذي جرى قبل يومين بين وزارة الخارجية الأمريكية وحكومة الوفاق شدد على ضرورة تفكيك الميليشيات في البلاد.

كما اعتبرت أن “انتهاء الحصار على طرابلس خلق فرصة جديدة، وضرورة لمعالجة قضية الميليشيات في الشرق والغرب الليبي”.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، كررت الإدارة الأمريكية تأكيدها على ضرورة وقف إطلاق النار في البلاد التي مزقتها الحرب، والعودة إلى المفاوضات بين الأطراف المتنازعة تحت غطاء القوانين والقرارات الأممية، فضلًا عن وقف التدخلات الخارجية.

 

 

 

 

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • فى سرت الاشارة الامريكية حمراء لاردوغان خضراء للسيسى والجيش الوطنى بدعم من التحالف العربى الذى يحتاجه الامريكان ضد ايران
    من يلاحظ ما يحدث يعرف النتيجة مقدما وهى سحق كلاب اردوغان فالخارجية الامريكية اعلنت رفضها لاى هجوم من الوفاق والاتراك ووزير دفاع اردوغان اكار الحمار ينكر اصلا وجود قوات مقاتلة تركية بما يعنى انه يتبرأ من الهزيمة مقدما بعد ان راى حجم القوى البرية المصرية على الحدود اللبية تستطيع ان تصل الى ارض المعركة خلال ساعات قليلة وباقل تكلفة بينما يحتاح نقل قوات تركية مماثلة اكثر من سنة وبتكلفة باهظة والانسحاب من العراق وسوريا كل هذا مع اسناد جوى وبحرى هائل سيمكن مصر من استعراض قوتها فى المنطقة وهو ما يجعل اردوغان جرذ حقير لهذا اختفى ولم يعد يظهر اعلاميا فقد عرف حجمه الصغير

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  • غباوة الخوان ليس لها مثيل فكل ما يجمعوه اشبه بشوية نمل يجمع حبيبات السكر على مدار شهور فيمر عليها الفيل فيدوس عليهم ويسحقهم فمع اول ضربات جوية للرافال والميج 29 سيتم اغراق اى قطع بحرية تركية وتدمير انظمة الدفاع الجوى وغرف عمليات الطائرات المسيرة والمدفعية واسقاط المسيرات التركية وبعدها يتم سحقهم بالاباتشى والمدفعية لتدمير مصراته معقل الخوان

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