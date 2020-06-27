وليامز تبحث مع السراج في روما الأوضاع بليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة
بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت في العاصمة الإيطالية روما، مستجدات الأوضاع في ليبيا.
وناقشت وليامز خلال اجتماعها مع السراج، جهود الأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم “2510”، للوصول إلى تسوية شاملة وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
من جهة أخرى، بحث الاجتماع ضرورة رفع الإغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وتطرق الاجتماع للمقابر جماعية التي جرى اكتشافها في مدينة ترهونة وكذلك زرع ألغام وأجهزة متفجرة في مناطق سكنية بضواحي طرابلس، وفي هذا الإطار رحب الطرفين بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا لضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
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