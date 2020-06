المنظمة الدولية للهجرة: مصرع 6 مهاجرين قبالة السواحل الليبية

قالت المنظمة الدولية

للهجرة، السبت، إن 6 مهاجرين لقوا حتفهم وتم إنقاذ 93 آخرين قبالة السواحل الليبية،

حيث كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

وأضافت المنظمة

في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، أنه تم إعادة الناجين

إلى ميناء الخمس الذي يبعد 120 كلم غرب طرابلس، لافتة إلى أن من بين الناجين امرأة

أنجبت طفلها على متن قارب مطاطي.

