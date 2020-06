بحث نائب وزير الخارجية الروسي” سيرغي

فيرشينين” مع السفير السويسري لدى موسكو”إيف روسييه” تطورات

الأوضاع في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن الجانبين

ناقشا تطورات الأزمة الليبية مع التركيز على دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق

الاستقرار في البلاد.

