الحويج يطلع الثني على نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم على نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا، خلال اجتماعه بوزير الخارجية عبد الهادي الحويج.
ووضع الحويج رئيس مجلس الوزراء في صورة نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب والقرار الصادر عن جامعة الدول العربية رقم ثمانية آلاف وخمسمئة وثلاثة وعشرين، والمواقف الإيجابية التي صدرت عن أغلب الدول العربية الرافضة للعدوان والتدخل الأجنبي، وضرورة الوصول إلى تسوية شاملة وإخراج المليشيات والمرتزقة الإرهابيين ونزع السلاح لقيام دولة القانون والمؤسسات.
وتطرق الاجتماع إلى آخر المواقف الدولية والإقليمية حول التطورات السياسية والميدانية، مع الأخذ بالاعتبار مخرجات مؤتمر برلين ومبادرة القاهرة، كمرجع سياسي لحل الأزمة الليبية.
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