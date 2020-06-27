الحويج يطلع الثني على نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم على نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا، خلال اجتماعه بوزير الخارجية عبد الهادي الحويج.

ووضع الحويج رئيس مجلس الوزراء في صورة نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب والقرار الصادر عن جامعة الدول العربية رقم ثمانية آلاف وخمسمئة وثلاثة وعشرين، والمواقف الإيجابية التي صدرت عن أغلب الدول العربية الرافضة للعدوان والتدخل الأجنبي، وضرورة الوصول إلى تسوية شاملة وإخراج المليشيات والمرتزقة الإرهابيين ونزع السلاح لقيام دولة القانون والمؤسسات.

وتطرق الاجتماع إلى آخر المواقف الدولية والإقليمية حول التطورات السياسية والميدانية، مع الأخذ بالاعتبار مخرجات مؤتمر برلين ومبادرة القاهرة، كمرجع سياسي لحل الأزمة الليبية.

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