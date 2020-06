أفاد مصدر لليبيا24، السبت، عن توجه وفد من الحركة

الوطنية الشعبية، برئاسة، مصطفى الزايدي إلى الرجمة في الأيام القادمة للقاء “حفتر”.

وأوضح المصدر أن الاجتماع يأتي في إطار إعادة تشكيل فريق

سياسي لتسويق “حفتر” دوليا، وذلك بعد فشله الذريع على المستوى السياسي خلال

السنوات الماضية، وعلى المستوى العسكري مؤخرًا.

