«كعوان»: وجود «الفاغنر» هو «احتلال روسي» للالتفاف على انتصاراتنا الكبيرة

قال نائب رئيس “حزب العدالة والبناء” – الذراع السياسية للإخوان في ليبيا – وعضو مجلس الدولة، نزار كعوان، إن: “عدوان مليشيات حفتر يعد إصرارا من “فاغنر” والدول الداعمة لها على المضي قدما في سلوكها العدواني ضد ليبيـا وشعبها وسيادتها” على حد قوله.

أضاف “كعوان” في مداخلة مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – مساء اليوم: “هذا الاحتلال هو محاولة بائسة للالتفاف على الانتصارات الكبيرة لحكومة الوفاق ضد التمرد العسكري. هذا العدوان يستخف بجهود البعثة الأممية والولايات المتحدة ويأتي في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الليبيـة مبادرات دولية للتهدئة” على حد قوله.