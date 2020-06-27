ليبيا الان

«كعوان»: وجود «الفاغنر» هو «احتلال روسي» للالتفاف على انتصاراتنا الكبيرة

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال نائب رئيس “حزب العدالة والبناء” – الذراع السياسية للإخوان في ليبيا – وعضو مجلس الدولة، نزار كعوان، إن: “عدوان مليشيات حفتر يعد إصرارا من “فاغنر” والدول الداعمة لها على المضي قدما في سلوكها العدواني ضد ليبيـا وشعبها وسيادتها” على حد قوله.

أضاف “كعوان” في مداخلة مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – مساء اليوم: “هذا الاحتلال هو محاولة بائسة للالتفاف على الانتصارات الكبيرة لحكومة الوفاق ضد التمرد العسكري. هذا العدوان يستخف بجهود البعثة الأممية والولايات المتحدة ويأتي في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الليبيـة مبادرات دولية للتهدئة” على حد قوله.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اى انتصار ياحمار فانت اخوانى حقير متخلف عقليا فبعد ان اوشك الجيش على تحرير طرابلس استنجدتم بتركيا لتنقذكم من الغرق فارسل لكم المعتوه نفايات ارهابية بموافقة الروس والامريكان وراينا اسرى وقتلى من المرتزقة السوريين فلدينا دليل واضح اما انتم فلم تقدموا دليل واحد على هذه الخزعبلات لاسير ولاقتيل من فاغنر وماهى الا اكاذيب امريكية وهم من ادعوا وجود اسلحة دمار شامل فى العراق بعد دمارها اعترفوا بانهم كذبوا وفى قضية لوكيربى اتهموا ليبيا وحصلوا على تعويضات ضخمة وثبت كذبهم وان ايران هى من قامت بالعملية واليوم يكذب الامريكان ليبرروا سعيهم للسيطرة على ثروة الشعب الليبى كما فعلوا فى سوريا وكما يستنذفوا ثروات دول الخليج وكله فى النهاية لدعم اسرائيل ياحقير فانت ياحيوان كعوان وصوان من ذوات الاربع من الاخوان المفلسين

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