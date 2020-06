قال الناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو،

اليوم السبت، إن سرت أصبحت بؤرة للمرتزقة الأجانب والعصابات الإجرامية المتهمة

بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

The post قنونو: سرت أصبحت بؤرة للمرتزقة الأجانب والعصابات الإجرامية المتهمة بارتكاب جرائم حرب appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24