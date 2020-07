أفاد مصدر لليبيا 24، السبت، بأن هناك اتفاق بين رئيس

مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز

السراج، على تحضير بديل لـ”حفتر”.

وأضاف المصدر أنه تم التنسيق بين عقيلة صالح والسراج على

اختيار وتحضير رئيس الأركان بالجيش، عبد الرازق الناظوري، بديلا

لـ”حفتر” مشيرًا إلى أن هناك معلومات تؤكد عزم عقيلة صالح زيارة تركيا خلال

الأيام القادمة.

The post أنباء عن اتفاق بين عقيلة صالح والسراج على تحضير بديل لـ”حفتر” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24