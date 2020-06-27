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أنباء عن اتفاق بين عقيلة صالح والسراج على تحضير بديل لـ”حفتر”

27 يونيو، 2020
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفاد مصدر لليبيا 24، السبت، بأن هناك اتفاق بين رئيس
مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز
السراج، على تحضير بديل لـ”حفتر”.

وأضاف المصدر أنه تم التنسيق بين عقيلة صالح والسراج على
اختيار وتحضير رئيس الأركان بالجيش، عبد الرازق الناظوري، بديلا
لـ”حفتر” مشيرًا إلى أن هناك معلومات تؤكد عزم عقيلة صالح زيارة تركيا خلال
الأيام القادمة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • خزعبلات اخوانية لا يستطيع لا السراج ولا عقيلة ذلك لان اختيار حفتر قائدا للجيش تم بقرار من مجلس النواب ولا يجوز الغاؤه الا بقرار من مجلس النواب بنصاب قانونى وهذا مستحيل الا اذا قدم المشير استقالته ليستعد للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة والنجاح من اول جولة كما فعل السيسى فى مصر والصندوق الانتخابى هو الفيصل

    رد

    • خزعبلات اخوانية لا يستطيع لا السراج ولا عقيلة ذلك لان اختيار حفتر قائدا للجيش تم بقرار من مجلس النواب ولا يجوز الغاؤه الا بقرار من مجلس النواب بنصاب قانونى وهذا مستحيل الا اذا قدم المشير استقالته ليستعد للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة والنجاح من اول جولة كما فعل السيسى فى مصر والصندوق الانتخابى هو الفيصل

      رد

    • مافعله السيسي في مصر لن يتكرر في ليبيا يامحترم لان هناك رجال تحب الموت كما انتوا تحبون الحياة

      رد

  • What a fairy tale — GezGeeZa time!!!– Mr. Saleh goes to Turkey — where I add this to that, he will be welcomed by S. AlGheryani in Istanbul Int. Airport— funny stuff

    رد

  • عقيلة صالح صرح عند زيارته لروسيا أن السراج ورجالته انتهت صلاحيتهم ومشروعيتهم…فكيف يتفق صالح مع السراج على أمر ما؟

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