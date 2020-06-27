ليبيا الان

قنونو: سرت أصبحت بؤرة للروس والسوريين وتحريرها أمر ملحٌ

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعاد المتحدث باسم مليشيات فائز السراج محمد ‎قنونو ترديد مزاعم جماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب، بوجود مرتزقة روس في ليبيا، في محاولة لاكتساب دعم غربي للعمليات العسكرية التي تعتزم تركيا إطلاقها في سرت والهلال النفطي.

وزعم قنونو في تصريحات نقلتها قناة “ليبيا الأحرار” الموالية للسراج، أن مدينة سرت أصبحت بؤرة تجمع للمرتزقة الأجانب التابعين لفاغنر من ‎روسيا وسوريا والعصابات الإجرامية المحلية المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

‏‎وتمادى المتحدث باسم المليشيات المسلحة في ادعاءاته اليوم السبت قائلا: “إلى جانب ‎سرت فإن مرتزقة ‎فاغنر يحتلون منطقة ‎الجفرة وجعلوا من قاعدتها العسكرية ومطارها مركزا لقيادتهم يتمددون منها للسيطرة على حقول ‎النفط في الجنوب الليبي”.

‏‎وأضاف قنونو: “أصبح تحرير ‎سرت ومنطقة ‎الجفرة من المرتزقة الروس والعصابات الإجرامية المحلية ومطاردتهم أينما وجدوا في ‎ليبيا أمرا ملحّا أكثر من أي وقت مضى” على حد ادعائه.

‏واستكمل: “من غير المقبول الحديث عن وقف إطلاق النار في حين يحتل المرتزقة الأجانب ‎سرت والجفرة ويسيطرون على ‎حقول النفط الليبي بالتواطؤ من المتمردين والانقلابيين بالداخل وأطراف خارجية باتت معلومة للجميع”. على حد زعمه.

‏‎وهاجم قنونو مصر على موقفها من الحل السلمي ودعوتها إلى جانب المجتمع الدولي بوقف الاقتتال بين الليبيين وبدء الحوار السياسي، قائلا: “نحمّل المسؤولية لدول عربية وأجنبية دعمت المرتزقة وساهمت في جلبهم وسهلت دخولهم وتحاول اليوم حمايتهم بجعل أماكن تواجدهم في ‎ليبيا خطوطا حمراء” على حد زعمه.

‏‎واختتم مزاعمه قائلا: “نحمّل الأطراف الليبية التي دعمت المتمردين والانقلابيين مسؤولية تواجد المرتزقة الروس والسوريين والأفارقة وسيطرتهم على حقول ‎النفط في ‎ليبيا”.

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السراج تركيا سرت محمد قنونو

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • Bring the Tea Kettle with you so both will burn in earth & hell
    The Tea Maker is reading an MIT script as a an obedient doggy–Slave—

    RED means RED ya cowards, the great Egyptian shall for sure teach you & your slave masters a great lesson while drinking Tea plus Mint ya coward

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  • متخلف عقليا فهو يعرف ان الاخوان مرعوبين بعد سيسى برانى ويعرفوا جيدا ان السيسى فرعون جبار ينفذ مايقول فهو من حبس مرشدهم سبع سنوات رغم انف اردوغان فيوهمهم بانه يقاتل الروس والسوريين لان من معه مرتزقة تعودوا على قتال هؤلاء فى سوريا ولكن فى سرت لا روس ولا سوريين فقط جنون شجعان من الجيش الوطنى معهم اسناد جوى وبحرى مصرى وفرنسى وروسى ولا حاجة لقوات برية حاليا الا عند التقدم نحو طرابلس مرورا باطلال مصراته المدمرة

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