مباحثات روسية سويسرية لدعم الاستقرار في ليبيا

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، التطورات الليبية مع السفير السويسري لدى موسكو، إيف روسييه.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم السبت، إن فيرشينين عقد لقاء مع السفير السويسري، وتبادلا وجهات النظر حول قضايا التسوية السورية، مع التركيز على الحاجة إلى مساعدة إنسانية عادلة وغير مسيسة وبدون عوائق، خاصة على خلفية تشديد العقوبات الأحادية غير المشروعة ضد الحكومة السورية.

وأضاف البيان: “جرى الحديث كذلك عن ضرورة تسهيل العملية السياسية بين السوريين أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، كما نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 “.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الجانبين ناقشا، أيضا الوضع في ليبيا مع التركيز على دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في البلاد، وبحثا الوضع حول إيران.