بحث الاستفادة من مواقع بمجمع العيادات المركزى سرت للعزل الطبي

عقدت اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بسرت، اجتماعا مساء الجمعة، برئاسة رئيسها مدير مديرية الأمن عميد جمال عطالله، وبحثت اللجنة مقترحا بشأن الاستفادة من مواقع بمجمع العيادات المركزى ليكون قسما للعزل الطبى وتخصيص الإمكانيات الطبية له.

وقال رئيس اللجنة الاعلامية باللجنة، محمد الإميل لـ«بوابة الوسط»، إن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات تتعلق بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة بعد التطورات الأخيرة لانتشار الفيروس وظهور إصابات بمناطق مجاورة.

وتدارست اللجنة فى الاجتماع استعراض الاحتياجات العاجلة لقسم العزل وفريق الرصد والمستلزمات الوقائية للفرق الطبية باللجنة.

ووافقت اللجنة على أن يكون الحجر الصحى منزلى للمخالطين للحالة المصابة وإمكانية توفير وتخصيص وسيلة نقل إسعاف لنقل العينات الطبية إلى المختبر المرجعى بنغازي، والبحث عن مقار لحجر الأطباء المخالطين لحالات الإصابة.

كما بحث الاجتماع اتخاد عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا بسرت، ومنع تفشى الوباء من خلال قفل المقاهى والصالات الرياضية ومواقع الرقيلة ومحلات الحلاقة.

وتم التأكيد على تفعيل الحظر وفقا للتعليمات الصادرة من اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسرت، كما تم التأكيد على منع التنقل والدخول بين المدن.

فيما تعانى اللجنة من قلة الإمكانيات وعدم توفر مكان للحجر الصحى بسرت متكامل حتى الآن.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا