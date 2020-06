التقت القائم بأعمال المبعوث الأممي لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز،

السبت، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، في روما

لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تدوينة عبر

صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن ويليامز استعرضت خلال

اللقاء جهود البعثة في المسارات الثلاثة العسكرية والأمنية والاقتصادية والمساعي التي

تبذلها لاستئناف المسار السياسي بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الامن رقم

2510 بغية الوصول إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة واستقلال ووحدة ليبيا.

ودعت ويليامز إلى ضرورة الإسراع في الوصول إلى وقف دائم لإطلاق

النار، وتجنيب ليبيا المزيد من القتل والدمار والتهجير.

The post ويليامز للسراج: لابد من التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وتجنيب ليبيا المزيد من القتل والدمار appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24