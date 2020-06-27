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ويليامز للسراج: لابد من التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وتجنيب ليبيا المزيد من القتل والدمار

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

التقت القائم بأعمال المبعوث الأممي لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز،
السبت، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، في روما
لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تدوينة عبر
صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن ويليامز استعرضت خلال
اللقاء جهود البعثة في المسارات الثلاثة العسكرية والأمنية والاقتصادية والمساعي التي
تبذلها لاستئناف المسار السياسي بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الامن رقم
2510 بغية الوصول إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة واستقلال ووحدة ليبيا.

ودعت ويليامز إلى ضرورة الإسراع في الوصول إلى وقف دائم لإطلاق
النار، وتجنيب ليبيا المزيد من القتل والدمار والتهجير.

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  • الذي يجب توضيحه لاهميته –
    – سواء لادارًة الحكومة الحالية للوفاق وفروعها او للمجتمع الليبي المدني بشكل عام /
    – المشكلة ليست في إطلاق النار فقط بل المشكلة ايضا اجتماعية وثقافية تنس الرابط الاجتماعي والعرف الليبي –
    عندما بتم تأجيل الدراسة لأسباب لا اعتقد انها أسباب لها تلك الأهمية – فقط لتأخير المحتوى الثقافي والفكري للمجتمع وخاصة للاجيال القادمة او الجيل الليبي الحالي .
    ما هي هذه الأسباب سأحاول وضع أسوأ الاحتمالات :
    1- هل يوجد نقص في كوادر وإعضاء هيءة التدريس …؟!!!
    – اذا يستطيع أمين التعليم ألعام ‘ تشكيل لجنة للاختيار الموظفين والادارات ومراقبة التخصص وتوزيع العمل الاداري والوظيفي على حسب الخبرة والتخصص .
    2- هل يوجد مشكلة في تسوية المناهج .؟!!
    الحل / تستطيع ادارة التعليم العام – فرز المناهج ووضع مناهج تتماشى مع الاعراف والطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والعلمية للمجتمع الليبي لتسهيل عملية التحصيل .
    3- هل يوجد تعليم خاص غير تابع للدولة .؟!!!
    الحل – تشميل ادارات التفتيش العام على الموسساتً العامة والخاصة ومنع توظيف اي قطاع خاص في قطاع عام . بجميع المراحل .
    4- هل المعلمين والمعلمات لا يتواجدون اثناء فترة الدوام .؟!!
    وضع جدول او بطاقات الوظيفة للحضور والغياب بالتاريخ والساعة في اثناء الدوام حتى انتهاءه داخل الادارات .
    5- هل أعضاء التدريس يشتكون داءما برفع علاوة المعاشات ؟!!
    المعاشات يتم تحويلها على ادارات المحاسبة ويتم وضع المعاشات على حسب التخصص الوظيفي والاداء السنوي لتحفيز المعلم على العطاء .
    6- هل التدخلات الخارجية والحرب أوقفت عملية التعليم ،؟!!
    عدم دمج التعليم لليبيين في الخارج بالتعليم الليبي داخل الدولة وفصل المنهج بما يتناسب مع العرف والدين وهاصة اللغة العربية والتحصيل الفكري العملي للموسسات للتوظيف المستقبلي .
    7- هل توجد سرقة في الميزانيات المخصصة لتسيير التعليم العملي والنظري .؟!!
    تفعيل قانون العقوبات والرقابة الشهرية للادارات لمراقبة الميزانيات وكيفية صرفها بتقرير شهري .
    – هذه العملية لو انها تسير بهذا الشكل البسيط والفعال – ستجد انه هناك نتيجة واضحة – وتقليص البطالة وتنشيط التوظيف وخلق مجتمع واعي ومتوازن ويعي مسؤلياته .

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