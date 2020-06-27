محمود عبد العزيز: ارفع رأسك عندما يقولون لك إنك عميل لتركيا

حث عضو المؤتمر الوطني السابق محمود عبد العزيز، داعمي الاحتلال التركي على الاعتزاز بلقب “عميل تركيا”، داعيا إياهم للضغط على فائز السراج لشراء طائرات الأباتشي من أنقرة.

وعبر عبد العزيز في تسجيل مرئي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي عن فخره واعتزاه بلقب “عميل تركيا”، وقال لأمثاله: “ارفع رأسك عندما يقولون لك أنك عميل لتركيا، وأنا مستعد لإعطاء الأتراك شيكات مؤجلة كي يمنحوني سيارات لقتال الهبود”.

وطالب عبد العزيز، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ووزير داخليته فتحي باشاغا، بأن يحصلوا على أسلحة الأباتشي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مُتابعًا: “الأتراك لديهم نحو 6 أو 8 سلاح أباتشي، يجب علينا أن نرفعهم للرد على المعتدين، وهناك من يتمنى رضا الأتراك” على حد ادعائه.

واستطرد القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا: “أول أمس ترامب يتحدث عن الإرهاب وعقود النفط، وعندما يتحدث رجب طيب أردوغان بهذه القوة، يقولون إنه يتدخل في الشأن الليبي”.

وأضاف عبد العزيز: “يجب أن تكون المعنويات عالية، وتكونوا نشطاء على الفيس بوك، وتقولوا نعم لتركيا، وتضعوا العلم التركي، وتشجعوا فائز السراج، وتطالبوه بأن يأتي بالأباتشي والذخيرة، وإذا كان لدى الأتراك كباب معلب، نأتي به لشبابنا في الجبهات، والحرائر يطبخن لشبابنا البيتزا والمكرونة المبكبكة والرز”.