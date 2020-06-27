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محمود عبد العزيز: ارفع رأسك عندما يقولون لك إنك عميل لتركيا

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حث عضو المؤتمر الوطني السابق محمود عبد العزيز، داعمي الاحتلال التركي على الاعتزاز بلقب “عميل تركيا”، داعيا إياهم للضغط على فائز السراج لشراء طائرات الأباتشي من أنقرة.

وعبر عبد العزيز في تسجيل مرئي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي عن فخره واعتزاه بلقب “عميل تركيا”، وقال لأمثاله: “ارفع رأسك عندما يقولون لك أنك عميل لتركيا، وأنا مستعد لإعطاء الأتراك شيكات مؤجلة كي يمنحوني سيارات لقتال الهبود”.

وطالب عبد العزيز، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ووزير داخليته فتحي باشاغا، بأن يحصلوا على أسلحة الأباتشي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مُتابعًا: “الأتراك لديهم نحو 6 أو 8 سلاح أباتشي، يجب علينا أن نرفعهم للرد على المعتدين، وهناك من يتمنى رضا الأتراك” على حد ادعائه.

واستطرد القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا: “أول أمس ترامب يتحدث عن الإرهاب وعقود النفط، وعندما يتحدث رجب طيب أردوغان بهذه القوة، يقولون إنه يتدخل في الشأن الليبي”.

وأضاف عبد العزيز: “يجب أن تكون المعنويات عالية، وتكونوا نشطاء على الفيس بوك، وتقولوا نعم لتركيا، وتضعوا العلم التركي، وتشجعوا فائز السراج، وتطالبوه بأن يأتي بالأباتشي والذخيرة، وإذا كان لدى الأتراك كباب معلب، نأتي به لشبابنا في الجبهات، والحرائر يطبخن لشبابنا البيتزا والمكرونة المبكبكة والرز”.

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الإخوان عميل تركيا ليبيا محمود عبد العزيز

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ارفع مؤخرتك فانت من حريم السلطان العثمانى اردوغان الجبان الذى اتخرس منذ خطاب سيسى برانى واليوم نطق لما راى مناورة يونانية واتصل باليونان

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  • يابغل هو أنت من حاسبك أصلا… وبدلا ماتتشدق وانت مقعمز فى مالطا تعالى هنا وارغي… عالعموم
    انتظر جايك الصحيح بالذعر.

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  • يامختل عقليا اردوغان مجرد كلب ترامب لا يتحرك الا باذن منه محدد مع استئذان بوتن ايضا والدليل على ذلك عندما اراد دخول شمال سوريا وكان يطمع فى التوغل حتى نفط دير الزور فمنعه ترامب وقال له لاتكن احمق فنحن لم نتفق على ذلك واوقفه واعطى الروس قواعد للروس فى منبج ولم يحصل على قطرة نفط من دير الزور وفى ليبيا حصل على موافقة ترامب وبوتن لتنفيذ عملية قذرة لنقل نفايات ارهابية من سوريا الى ليبيا ومنعت امريكا تدخل مصر وقتها والسعودية والامارات من التدخل لردعه وكان بامكانهم ذلك بقصف سفنه فى البحر وتدمير مطارات معتيقة ومصراته وزوارة ولكن الاشارة كانت حمراء وبعد ضغط امريكى روسى لسحب الجيش من المنطقة الغربية حتى الخط الاحمر المتفق عليه بين الامريكان والروس تحولت الاشارة خضراء لصالح السيسى وحمراء للكلب لهذا سكر فمه بعد خطاب السيسى واعلانه ان معه شرعية دولية وقال الامريكان نرفض اى هجوم على سرت وقال اكار الحمار وزير دفاع المعتوه ليس لنا قوات مقاتلة فى ليبيا رغم ان المعتوه قال ان الجيش التركى هو من حرر ترهونة والمطار مع انه حمار فانسحاب الجيش فى اطار ضغوط دولية ستحقق شروط الجيش بطرق اخرى نراها حاليا للتخلص من المليشيات واليوم راينا ضوء اخضر لليونان لمناورة بحرية فى البحر المتوسط فاتصل اردوغان برئيس وزراء اليونان بعد المناورة تخيل شين يقول بالطبع سيقول له ارحمنى انت والسيسى على جعلتونى مسخرة فى انقرة وامينة بتقولى اخرس ياموكوس والمضحك ان محموء عبعزيز يتصور ان كلب ترامب اردوغان شمشون مع انه جبان جدا وتغريدة من ارامب تجعله يعمل بيبيه على نفسه ويزيط اما السيسى وحفتر فاول مايشوفهم يصاب بالجنان

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    • ممثل كوميدى اهبل طبيعى مكانه الطبيعى قرقارش يرفع راسه هناك حتى يتم قطعها والقائها فى القمامة بعد اعترافه ان عميل المختل التركى ضد الشعب الليبى وهى عقوبة تستحق قص رأسه الغبى وتركيب رأس حمار بدلا منها وينهق براحته ها ها ها

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  • هذا الافاق البائس ينبح من مالطا ولا يهمه امر ودماء الليبيين مادام هو يقبض باليورو في مالطا هو واسرته …مثله مثل بقية المجرمين الغرياني والساعدي وكعوان وووو ومن علي شاكلتهم …سيأتي اليوم الذي نراك فيه بأذن الله حافيا تستجدي وتعتذر وتلعق الاحذية كما علقت حذاء سيف القذافي سابقا…هؤلاء لا ذمة ولا وطنية ولا أخلاق لهم ولايمثلوا الا أنفسهم عبيد اليورو والاتراك لعنة الله عليك الي يوم الدين…

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