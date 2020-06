الوطني لمكافحة الأمراض: 14 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 29 حالة للشفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، تسجيل 14

إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أنه استلم السبت 1062 عينة من عدة مختبرات، مبينًا

أنه استلم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 168 عينة، ومن مختبر مركز بنغازي

الطبي 600 عينة، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 160 عينة، ومن مختبر فرع

المركز مصراتة 54 عينة، ومن مختبر فرع المركز سبها 71 عينة، ومن مختبر المركز المرجعي

زليتن 9عينات.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 1048 عينة سالبة، و14 عينة موجبة، منها 5 حالات جديدة و9 حالات مخالطين، مشيرًا إلى أنه من ضمن العينات السالبة تماثل 29 حالة للشفاء.

