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زيارة مرتقبة للمستشار عقيلة صالح إلى روسيا في يوليو

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_ليبيا

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميدة حومة اليوم السبت إن هناك ترتيب في يوليو المقبل لزيارة للمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إلى دولة روسيا.

حومة تابع في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية قائلاً: “خلال الزيارة سيتم التحدث عن العديد من القضايا على رأسها مناقشة مبادرة أو إعلان القاهرة وكذلك مخرجات مؤتمر برلين وأيضا مبادرة رئيس مجلس النواب للمحاولة في الدفع بهذا الاتجاه وهو وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية. أو بما معناها دعم الجهود الروسية في هذا الاتجاه”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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