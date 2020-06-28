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الساعدي: الحل في ليبيا عسكري ميداني على الأرض لقطع يد الباطل

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم المدعو سامي الساعدي، رئيس ما يسمى مركز البحوث الإسلامية، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب خطابه الداعم للاستقرار في ليبيا بدءا بوقف إطلاق النار والاتجاه للحوار السياسي وفقا لمقررات مؤتمر برلين.

ووصف الساعدي في مداخلية هاتفية عبر قناة “التناصح”، وتابعتها “الساعة 24″، الرئيس المصري بأنه أحد محاور الشر والمشروع الصهيوني، لنشر الاستبداد ويرودون من حفتر امتداد هذا المشروع ولخدمة صفقة القرن، مدعيا أن مليشيات ما أسماها “بركان الغضب” كانت بمثابة الصخرة التي انكسرت عليها هؤلاء.

وادعى عضو الجماعة الليبية المقاتلة “تنظيم القاعدة بليبيا”، أن السيسي أراد منح ما أسماهم فلول الكرامة (في إشارة إلى الجيش الليبي) دفعة معنوية، وقال: “لا بد أن نرد على هذا التطاول”.

ودعا الساعدي من أسماهم “داعمي العدوان على طرابلس” إلى أن يتحملوا هذا العار، إلا إن غسلوا أنفسهم من ذلك وانتقلوا من خندق الباطل إلى خندق الحق، على حد زعمه.

وعن خطاب السيسي عن أن سرت تمثل خطا أحمر للأمن القومي المصري الخطوط الحمراء، زعم الساعدي أن الرئيس المصري تكلم باستعلاء، وأردف: “نحن موقنون بأن هذا الغرور سيذهب أدراج الرياح وينكسر، وإن كان هذا الرجل وأمثاله ومن يعاونه من الأطراف الليبية يعتبرون فإن ما حصل في هذه المعركة عبرة وستدور الدوائر عليهم”.
وتساءل عضو الجماعة الليبية المقاتلة: “ماذا رأت مصر من الثورة الليبية؟” واستكمل: “شماعة الأمن القومي والقضاء على الإرهاب إنما ترفع لخدمة أجندات خارجية، ومصر لن ترى من ليبيا شرا إن استقرت أوضاعها، وأول مستفيد من الثورة الليبية هو الشعب المصري” على حد زعمه.

ووجه حديثه إلى السراج قائلا: “ندعو المجلس الرئاسي إلى اتخاذ مواقف حاسمة وواضحة والتعويل على الحل السياسي في ليبيا هو كلام غير صحيح ولا يدعمه الواقع، والحل بكل وضوح وصراحة هول حل عسكري ميداني على الأرض لقطع يد الباطل”.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يامتخلف عقليا من حق فرعون مصر ان يتحدث من منطق القوة وهو يقف بين القوة المدرعة الرابعة فى العالم ويقول اليس لى ملك مصر وهذه الانهار تجرى من تحتى افلا تبصرون .لهذا تخرس اردوغان ولم يستطع الرد عليه اتخرس لانه يعلم جيدا ان قاهر الاخوان نفذ كل ما قاله بينما اردوغان لم ينفذ وعد واحد باسقاط الاسد وعودة مرسى للقصر طلع المعلم حنفى اما عن عميل الصهيونية فهو اردوغان زار اسرائيل عدة مرات وله صور مع شارون وخصص قنوات صهيونية مسعورة ممولة من قطرائيل ظنا انها ستهدم الجيوش العربية لصالح اسرائيل ولكنهم فشلوا مع جيش مصر الذى ازعج الصهاينة فهو اقوى جيوش المنطقة متقدما على ايطاليا والمانيا وتركيا واسرائيل ولكى يعلم ساعدى الشيطان انه كذاب اشر فالسيسى لم يسافر اسرائيل ولا مرة يابن المرأة الوسخة بل اكثر من ذلك انه اعاد لسيناء كافة انواع القوات المصرية التى كانت محرمة فى الاتفاقية مع اسرائيل ياحقير

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  • قاهر الاخوان الذى حبس ربكم الاعمى مرشد الاخوان سبع سنوات رغم انف اردوغان بالطبع جبار فهو من حدد وقف اطلاق النار فى يوم 8 يونيو ذكرى جلوسه على العرش الساعة سكسة ذكرى مرور ست سنوات على جلوسه على عرش مصر الذى جلس عليه نبى الله يعقوب وابنه سيدنا يوسف الذى قال وورد فى القرآن الكريم :-
    فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ
    وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
    فمصر كان بها سجون ومحاكمات عادلة من الاف السنين حيث تم تيرئته مع ان تهمته لو كانت فى تركيا لتم قتله دون محاكمة لو تحرش بامينة اردوغان او موزه
    وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجۡنَ فَتَيَانِۖ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَعۡصِرُ خَمۡرٗاۖ وَقَالَ ٱلۡأٓخَرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحۡمِلُ فَوۡقَ رَأۡسِي خُبۡزٗا تَأۡكُلُ ٱلطَّيۡرُ مِنۡهُۖ نَبِّئۡنَا بِتَأۡوِيلِهِۦٓۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ (36)
    لم يكن فى سجون مصر تعذيب مثل سجون اردوغان او مليشياته الارهابية

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