ليبيا تسجل أعلى عدد يومي لحالات الشفاء من كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تماثل 29 حالة مصابة بفيروس كورونا للشفاء، يوم السبت، بينها 28 حالة في سبها وواحدة في طرابلس، وذلك في أعلى عدد لحالات الشفاء التي تسجل في يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء في ليبيا.

وبهذه النتيجة ارتفع عدد حالات الشفاء من الفيروس الوبائي إلى 171 حالة شفاء.

في المقابل أعلن المركز، في نشرته اليومية حول التطور الوبائي لفيروس كورونا المستجد في ليبيا، تسجيل 14 إصابة جديدة في مناطق متفرقة من ليبيا.

وأفاد المركز، أن الحالات المسجلة، يوم السبت، بينها 10 سجلت في سبها و3 في بنغازي وواحدة في زليتن.

وبهذه الإحصائية الجديدة؛ فقد بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا 727 بينها 538 حالة نشطة و171 حالة شفاء و18 حالة وفاة.

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