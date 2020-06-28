عميد بلدية المرج: نواصل تقديم الخدمات لـ1417 نازحا من المنطقة الغربية

أكد عميد بلدية المرج، وليد صلهوب، أن اللجان المخصصة لاستقبال النازحين من المنطقة الغربية تواصل عملها في حصرهم وتقديم الخدمات لهم.

وقال صلهوب في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أمس السبت إن العائلات النازحة من المنطقة الغربية بلغت “281” عائلة، وعدد أفرداهم “1417” فردًا، وهم موجودين في بلدية المرج وما جاورها.

ودعا عمبد “المرج” وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها الجهة المعنية، إلى الاهتمام بالنازحين وتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة لهم، نظرًا لضعف إمكانات المجالس البلدية.

وأشار صلهوب إلى أن العائلات تتمتع بصحة جيدة، وتم توفير كافة احتياجاتهم الضرورية من الجهات المعنية.

جدير بالذكر أن عددا من العائلات نزحت من البلديات في المنطقة الغربية خوفا من انتهاكات وممارسات المليشيات المسلحة التي اقتحمت تلك المدن بدعم تركي وبمساعدة المرتزقة السوريين ومجموعات إرهابية.