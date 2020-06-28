“ويليامز” تلتقي بالسراج في روما لبحث الوضع الليبي

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة “ستيفاني وليامز”-السبت في روما- مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج وبحثت معه آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وجملة من القضايا المهمة حول الراهن الليبي-حسب ماجاء في تغريدة للبعثة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر.

تناول اللقاء جهود البعثة في المسارات الثلاثة العسكرية والأمنية والاقتصادية ومساعي استئناف المسار السياسي، وناقشت ويليامز مع السراج قضية المقابر الجماعية والألغام والعبوات الناسفة في منازل المدنيين أو بالقرب منها جنوبي طرابلس.

وعبرت ويليامز خلال اللقاء عن انزعاجها الشديد إزاء تقارير عن دخول مرتزقة من جنسيات مختلفة إلى حقل الشرارة ، مما ينذر بإستمرار منع إنتاج النفط ويهدد بتحويل الهلال النفطي إلى منطقة صراع-حسب تعبير المبعوثة الأممية بالإنابة.

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