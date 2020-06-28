السباعي: على «مسؤولي الوفاق» التواصل مع «الأمريكيين والأوربيين» عبر الأتراك فهو خير لنا ولـ«الوطن»

رأى علي السباعي، عضو مجلس النواب المنشق، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، أن على مسؤولي «حكومة الوفاق» التواصل مع الأوربيين والأمريكيين عبر الأتراك، زاعما أن ذلك خير لهم ولـ«الوطن».

وقال السباعي في منشور له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لا أرى مسؤولا واحدا من مسؤولي الوفاق قادرًا على مجاراة وحوار الأمريكان والأوروبيين وفهم ما يخططون له”.

وأضاف “الأفضل لهؤلاء أن لا يتواصلوا مباشرة مع أولئك الدهاقنة، بل يكون التواصل بهم عبر مشورة الأتراك، ذلكم خير لهم ولنا وللوطن”.