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السباعي: على «مسؤولي الوفاق» التواصل مع «الأمريكيين والأوربيين» عبر الأتراك فهو خير لنا ولـ«الوطن»

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى علي السباعي، عضو مجلس النواب المنشق، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، أن على مسؤولي «حكومة الوفاق» التواصل مع الأوربيين والأمريكيين عبر الأتراك، زاعما أن ذلك خير لهم ولـ«الوطن».

وقال السباعي في منشور له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لا أرى مسؤولا واحدا من مسؤولي الوفاق قادرًا على مجاراة وحوار الأمريكان والأوروبيين وفهم ما يخططون له”.

وأضاف “الأفضل لهؤلاء أن لا يتواصلوا مباشرة مع أولئك الدهاقنة، بل يكون التواصل بهم عبر مشورة الأتراك، ذلكم خير لهم ولنا وللوطن”.

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الأتراك الجماعة الليبية المقاتلة الوفاق علي السباعي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اخوانى حقير يبيع ابوه وامه من اجل المال
    وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18)

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  • اى وطن ياواطى يالوطى بلد الدعارة والنجاسة التركى المغولى الذى يتواصل مع الصهاية وعن اى تواصل ياحمار بين الاتراك والدول الاوربية وامريكا وكلهم يلعنوا المعتوه ويسخروا منه فهو مجرد قواد وكلب حقير ينفذ لهم الاعمال القذرة من نقل ارهابيين وغسيل الاموال وبيع اسلحة مهربة وبعد انتهاء مهمة الكلب يقذفوه بالحجارة كما يحدث الان وفى اخر الزمان سيفتح المسلمون ارض الضلال والكفر اسطنبول بلد المهبول بلا قتال لان الجيش التركى لن يكون موجود اصلا بعد ان يعتقلهم المعتوه جميعا بتهمة الانقلاب عليه !!!

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