تونس تناقش اتفاقيات تسهيل عبور الليبيين بعد فتح حدودها

أعلن عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في تونس حبيب غديرة، الأحد أن السلطات التونسية ستقوم بمناقشة اتفاقيات لتيسير عمليات عبور الليبيين بين البلدين مع الأطراف المعنية قريبا.

وأوضح غديرة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي بالتوازي مع إعادة فتح حدودها البرية والبحرية والجوية بعد انتصارها فى معركة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة عملية فتح الحدود والإجراءات المعتمدة مباشرة مع الجزائر أيضا.

ولفت غديرة إلى أن تصنيف المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تونس للدول، بناء على مستوى خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد، شمل 105 دوة موزعة بين 46 دولة عبر العالم ضمن المنطقة الخضراء التي تمكنت من السيطرة على الوباء، و59 دولة ضمن المنطقة البرتقالية التي يعد فيها الوضع الوبائي متوسطا ويقع بين التمكن من السيطرة على الوباء وتفشيه، فيما صنفت بقية الدول باستثناء ليبيا والجزائر ضمن المنطقة الحمراء.

