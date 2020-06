أكدت السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكي، أن الولايات المتحدة تعارض التصعيد والتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا من جميع الأطراف.

وقالت رومانوسكي، في تصريحات صحفية، إن الوقف الفوري لإطلاق النار من جميع الأطراف أمر حتمي، مضيفة أن بلادها تحث الجميع على الالتزام بوقف القتال واستئناف المفاوضات حالا، مؤكدة أن العودة إلى المحادثات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، السبيل الوحيد لحل القضايا الجوهرية التي تدفع إلى هذا الصراع.

The post رومانوسكي: الولايات المتحدة تعارض التدخل الأجنبي في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24