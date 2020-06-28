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الشاطر: مطلوب عاجلا حكومة حرب وليبقى السراج للتوقيع فقط

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

اتهم عضو ما يسمى بمجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر، السبت، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بالعجز عن تقديم الأفضل للبلاد.

وأضاف الشاطر في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هناك حرب طويلة وقاسية يراها قادمة، وأن السياسات الخاطئة للرئاسي أوصلتهم لكوارث.

وقال الشاطر، إن المطلوب عاجلا هو تشكيل حكومة حرب على مستوى عالي من الحنكة والخبرة والقدرة على اتخاذ القرارات، وليبقى السراج لغرض التوقيع فقط.

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  • متخلف عقليا فالحرب فى النهاية محسومة للجيش الوطنى الذى يسيطر على النفط والمياه وانسحب من المنطقة الغربية ضمن خطة دولية محددة لتصفية العناصر الارهابية فى المنطقة الغربية حيث ستتناحر المليشيات مع بعضها وتقوم الافريكوم باستهداف الدواعش وبعدها يعود الجيش ليسيطر على طرابلس بعد تطهيرها من الارهاب والخونة اما اسطنبول حيث يعيش هذا المهبول وامثاله فمصيرها حدده رسول الله فى اخر الزمان لانها ارض كفر وضلال سيفتحها المسلمون بلا قتال حيث ان جيش الدعارة سيهلك قبلها والغريب ان الحديث يتحدث عن اشاعات كاذبة من اسطنبول عن ظهور الدجال لكى يترك المسلمون الغنائم سبحان الله من 1400 سنة يتوقع اشاعات كاذبة من ارض الكفر اسطنبول

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