الشاطر: مطلوب عاجلا حكومة حرب وليبقى السراج للتوقيع فقط

اتهم عضو ما يسمى بمجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر، السبت، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بالعجز عن تقديم الأفضل للبلاد.

وأضاف الشاطر في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هناك حرب طويلة وقاسية يراها قادمة، وأن السياسات الخاطئة للرئاسي أوصلتهم لكوارث.

وقال الشاطر، إن المطلوب عاجلا هو تشكيل حكومة حرب على مستوى عالي من الحنكة والخبرة والقدرة على اتخاذ القرارات، وليبقى السراج لغرض التوقيع فقط.

