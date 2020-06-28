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صهد: عبور قوات مصر الحدود الليبية بمثابة غزو وإعلان حرب

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد أن هناك محاولات مستمرة مما وصفه بـ”نظام السيسي” (جمهورية مصر العربية)  لإيجاد مبررات تمكنه من التدخل العسكري المكشوف الواسع بعد أن كان هذا التدخل بصورة محدودة حسب زعمه.

صهد قال في تصريح لموقع “عربي21” المملوك لدولة قطر إن “السيسي” يستغل القبائل لاستخدام ما يمكن أن يلوح به لتبرير تدخله عسكرياً في ليبيا، مضيفاً بأنه سواء تمت الزيارة بقبيلة أو بعدد من القبائل فهي لا تملك أي سلطة أو صلاحية لطلب تدخل دولة أجنبية.

وأضاف العضو الموالي لتركيا :” عبور قوات مصر الحدود الليبية بمثابة غزو، وإعلان حرب، وحفتر أو عقيلة صالح لا يملكان الصلاحية والتخويل الدستوري والقانوني لطلب التدخل، وهذا يعد خيانة عظمى” حسب وصفه.

واختتم في حديثه للموقع القطري قائلاً : “أحمل نظام السيسي وأي طرف ليبي يدعو لتدخل عسكري مصري سواء كان عقيلة أو حفتر أو أي مسمى قبلي المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي سيحدثها هذا التدخل خاصة تخريب العلاقات التاريخية بين الشعبين وإراقة الدماء من الجانبين ووضع مصر في موضع المعتدي والمحتل” وفق قوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • من حق مصر دفاعا عن امنها القومى ياحمار دعم الجيش الوطنى الليبى المكلف من مجلس النواب بمحاربة الارهاب واقامة منطقة امنية تمتد حتى الخط الاحمر الذى حدده السيسى قاهر الاخوان اما غرب الاخط الاحمر فيقع ضمن الامن القومى لتونس والجزائر وحتى سيدك المعتوه نفسه يعبر حدود العراق وسوريا بحجة محاربة الارهاب فالعالم كله يعطى الحق لاى دولة فى محاربة الارهاب ومن حق مصر سحق جماعة الاخوان الارهابية بليبيا بالكامل رغم انف اردوغان

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  • لا مكان للخوان فى ليبيا فقاهر الخرفان قرر سحقهم وهو جاد فيما يقول وعلى اى اخوانى فى ليبيا ان يجهز كفنه ويكتب وصيته فلن يكون هناك اخوانى واحد بليبيا فسيتم تسليح القبائل لتشليح الاخوان

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