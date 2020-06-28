ليبيا الان

تحشيدات وتأهب.. حالة “غليان” بين تشكيلات الوفاق

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم يمضِ شهر على انسحاب وحدات الجيش الوطني من محاور طرابلس ومن مناطق في الغرب الليبي حتى صعدت الخلافات الحادة بين التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق إلى السطح من جديد في استدعاء للحالة التي كانت سائدة ما قبل الرابع من أبريل 2019 حين كان التطاحن والخلاف على أشده حتى أنه كان مانعاً حينها لحكومة الوفاق باعتبارها جسداً سياسيا وخدمياً من أداء مهامها.

هذه المرة يتعالى صوت الخلاف الذي وصل حد التمترس خلف السلاح والاستعداد لجولة جديدة من القتال ولكن بقواعد مختلفة وتحالفات مختلفة، فالتشكيلات المسلحة من مدينة الزاوية، خصوصاً المسؤولة عن خطوط إمدادات الوقود، جعلت نفسها في حالة استعداد قصوى لأي تحركات عسكرية قد تستهدفها.

هذه التحركات العسكرية تقودها ما باتت تسمى مؤخراً بالقوة المشتركة وهي خليط من عدة تشكيلات مسلحة تتبع الوفاق، وقد تنادت ارتجالياً من أجل إنهاء حالة التهريب التي تنطلق من مدينة الزاوية والمطرد ومنطقة الحرشة كما تقول.

وفي سياق هذه الخلافات وضع أكثر من مدون نشط محسوب على التشكيلات المسلحة منشورات تلمح إلى أن التشكيلات من مدينة الزاوية، والمحسوبة على مدينة طرابلس قد تقدم قرباناً لإرضاء الدول الضالعة في الملف الليبي، خصوصاً الولايات المتحدة، فالوزير المفوض فتحي باشاغا رجع لاستعمال كلمة الميليشيات، وهي الكلمة التي وضعتها السفارة الأمريكية في ديباجتها الأخيرة، كما أن التشكيلات الموجودة داخل الزاوية وغير المحسوبة عليها باتت مستنفرة وجاهزة لأي عمل مسلح في حقها بحجة أنهم من مهربي البشر والوقود.

هذه الخلافات تحدث عنها عبدالرحمن ميلاد المعروف بـ”البيدجا” في الفيديو الذي خرج به قبل أيام حين ذكر أن مبدأ المحاسبة يجب أن يشمل الجميع، ابتداءً من مدينة مصراتة، مروراً بطرابلس، وصولاً إلى الجبل، وهو بذلك يقصد التشكيلات المسلحة الموجودة داخل هذه المناطق والمدن وهو ما يؤشر حتماً إلى عودة الخلافات الحادة بين التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • وين القائد الاعمى للمليشيات المشلحة فاسد السراج وبالطبع قنونو جنونو سيصدر بيانات لصالح المصاريت فهو عاطل الان ولا يجد اكذوبة جديدة

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  • امام فتحى باشااغا مهمه صعبة والله يكون فى عونه فى دحر عصابات ومافيات مال العام فى جميع مدن ونثمنا له الثوفيق مهما صعبه حيث أن لوبي الفساد ليس مع العصابات فقط بل حتي مع أعضاء في مجالس الدوله

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  • إذا أختلف اللصان ظهر المسروق…نظرية معروفة…وبالتالي سيكون القتال واسالة الدماء عنوان المرحلة القادمة في غرب ليبيا وللاسف….اللهم أحفظ أهلنا في ربوع ليبيا من هؤلاء المجرمين القتلة الذين أستباحوا كل شيء…هذا المجرم البيدجا من موالي 1990 يعني عندم قيام النكبة كان عمره21 عاما.. يعني شاب مازال لم تكتمل معرفته بالحياة ولم يكمل تعليمه الجامعي بعد .الان يملك المليارات ..خلال تسع سنوات اصبح من اصحاب النفوذ والسلطان والجاه والارصدة بالدولار …ولدينا أطباء ومهندسين لم يتحصلوا علي تعيين بعد وهم خريجين منذ سنوات طويلة…هذه هي عدالة النكبة وعدالة حكومة السراج …لاحول ولاقوة الا بالله…

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    • كونوا متهنين نطمانكم هزيمة ميليشيات حفتر وطرده من غرب ليبيا بلا رجعه انتصارنا على اللواء الحجاله وتحالفه كان شيء حلو لذيذ احلى من العسل ومازلنا نتطعمه اما انتم المهزومين لعبتكم نعرفها ونحن نتسلى بكم ونخلق بعض الاشكاليات والتوترات بين بين قواتنا المسانده حتى لا تلفتوا النظر الى تجهيزاتنا لحرب سرت التي ستبدا يوم الثلاثاء قبل صلاة الفجر ولن تسمع منا ساعة صفر نحن نعمل في صمت رهيب اما انتم ايها المهزومون فتمتعوا قليلا بأمانيكم واوهامكم ثم المفاجئة كيش ملك او Check King or check your spot

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