النجار يطلع سفير الفلبين على مستجدات الوضع الوبائي في ليبيا

التقى مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين بشير النجار، سفير الفلبين لدى ليبيا الميركاتو.

وبين المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن النجار أطلع السفير على الوضع الوبائي الراهن لفيروس الكورونا المستجد في ليبيا ومراحل تنفيذ خطة الاستجابة الوطنية.

وأشاد السفير بالجهود التي يبذلها المركز لمجابهة هذه الجائحة وأثنى على دور المركز في التواصل والتعاون الدولي لتنسيق الاستجابة واهتمام المركز بالجاليات الأجنبية والمهاجرين.

وتناول الاجتماع موضوع إصابة ممرضة فلبينية مقيمة في طرابلس تعمل بإحدى المصحات بفيروس كورونا المستجد وما تعرضت له من وصم وتميز بسبب ذلك مما تسبب في بعض المشاكل للجالية الفلبينية وتعرض بعض أفرادها لسوء معاملة.

ونوه السفير إلى أنه يجب ألاّ ينسى الليبيون أن هؤلاء العاملين الطبيين الفلبينيين ضحوا بحياتهم جنبا إلى جنب مع الأطباء والممرضات الليبيين في رعاية المرضى والجرحى سواءً كان ذلك أثناء الصراعات المسلحة أو أثناء تفشي فيروس الكورونا.

وأكد النجار أن الشعب الليبي في العموم يكن كل الاحترام والتقدير للكوادر الطبية الفلبينية العاملة في ليبيا وعلى الدور الهام الذي يقومون به في المساهمة في تقديم الخدمة الطبية بكل كفاءة ومهنية وأن ما حصل من وصم وتمييز بسبب الإصابة بالكورونا هو مشكلة قائمة حتى مع المصابين الليبيين بسبب نقص الوعي والتثقيف الصحي وأن المركز يعمل بشكل مكثف على تغيير هذه النظرة. وأكد بأنه لم تسجل أي حالات أخرى مصابة بفيروس الكورونا في الجالية الفلبينية.

كما تم مناقشة إمكانية فتح أبواب التعاون والتفاهم على برامج شراكة مع وزارة الصحة والجهات المناظرة في الفلبين للاستفادة في تدريب الموارد البشرية وغيرها.