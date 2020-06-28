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حركة النهضة: على الرئيس التونسي أن يقدم توضيحاً حول السياسية الخارجية تجاه ليبيا

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عبر رئيس مجلس شورى حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عبد الكريم الهاروني عن استغرابه من تصريحات رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد المتعلقة بحكومة فائز السراج باعتبار أن موقف تونس ثابت في دعم حكومة الوفاق بعيداً عن التدخل الأجنبي حسب قوله.

 الهاروني وخلال ندوة صحفية بمناسبة انطلاق أنشغال مجلس شورى الحركة وفقاً لما نقله موقع قناة “نسمة” التونسية دعا إلى توحيد الموقف التونسي فيما يتعلق بالشأن الليبي على مستوى كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية.

وأضاف:” على رئيس الجمهورية ان يقدم توضيحا حول السياسة الخارجية لتونس باعتباره الممثل الأول لها ”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ياخرفان قيس سعيد استاذ قانون يعرف ان حكومة السراج مثل حكومة الجملى هى والعدم سواء ولو كان الغنوشى يؤمن بما يقوله من خزعبلات عن شرعية حكومة اللاوفاق التى رفضها مجلس النواب الليبى فهل يقبل ان يطبق الرئيس التونسى المنتخب ذلك فى تونس ويقوم قيس سعيد بتشكيل حكومة بدون موافقة البرلمان التونسى مثل الشراح الذى لم ينتخبه احد ويقوم بتوقيع اتفاقية امنية مع السيسى لمحاربة الارهاب وجلب قوات مصرية تحارب مليشيات الاخوان اذا وافق الغنوشى ساحترمه واذا رفض ساقول له انتى كذاب انتى من المطففين الذين يكيلوا بمكيالين لهم يستوفون ولغيرهم ينقصوه ويخسروا الميزان

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