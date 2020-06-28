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باحث في الشؤون التركية: تركيا في مأزق الآن وهناك ارتباك بسياستها الخارجية بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال الباحث في الشؤون التركية كرم سعيد إنّ موقف الإدارة الأمريكية أقرب لمواقف الدول الداعمة للحل السياسي والمعارضة للتدخلات التركية في الشأن الليبي والتمدد التركي.

سعيد أشار في تصريحات لصحيفة “البيان” إلى أن الولايات المتحدة بدأت تدخل على خط الأزمة بعد أن أدركت سعي تركيا لتكرار ما فعلته في سوريا وتعارض التمدد التركي ما يشكل ورقة ضغط كبيرة على أنقرة.

ولفت إلى أن تركيا في مأزق الآن، مشيراً إلى ارتباك السياسة الخارجية التركية بشأن ليبيا الأمر الذي يتجلى من خلال عدد من المواقف ومنها تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن مراعاة الأمن القومي المصري وأهمية التقارب مع القاهرة رغم الخلافات ثم معاودة الهجوم على مصر ما يكشف نوعاً من الارتباك.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • رجب اردوغان فوق صفيح ساخن بعد ان راى الجيش الرشيد فى سيسى برانى لدرجة اخرست اردوغان قوات مدرعة تسد عين الشمس من القوة المدرعة الرابعة عالميا وليس فى استطاعته تقليد السيسى لان معظم دباباته خارج تركيا لا يمكن جمعها لهذا راينا الحمار اكار ينكر وجود قوات تركية مقاتلة فى ليبيا ونسى ان قائده الاعلى الاسطى رجب قال ان الجيش التركى هو من حرر ترهونة والمطار ونسى الحمار ان الجيش انسحب ضمن خطة دولية تحقق اهداف الجيش التى من اجلها دخل طرابلس وهى تفكيك المليشيات او تركها تتناحر حتى تفنى بعضها بينما الجيش الوطنى يسيطر على منابع النفط بعيدا عن شنب اردوغان وفى حماية الاسد السيسى

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