باحث في الشؤون التركية: تركيا في مأزق الآن وهناك ارتباك بسياستها الخارجية بشأن ليبيا

ليبيا – قال الباحث في الشؤون التركية كرم سعيد إنّ موقف الإدارة الأمريكية أقرب لمواقف الدول الداعمة للحل السياسي والمعارضة للتدخلات التركية في الشأن الليبي والتمدد التركي.

سعيد أشار في تصريحات لصحيفة “البيان” إلى أن الولايات المتحدة بدأت تدخل على خط الأزمة بعد أن أدركت سعي تركيا لتكرار ما فعلته في سوريا وتعارض التمدد التركي ما يشكل ورقة ضغط كبيرة على أنقرة.

ولفت إلى أن تركيا في مأزق الآن، مشيراً إلى ارتباك السياسة الخارجية التركية بشأن ليبيا الأمر الذي يتجلى من خلال عدد من المواقف ومنها تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن مراعاة الأمن القومي المصري وأهمية التقارب مع القاهرة رغم الخلافات ثم معاودة الهجوم على مصر ما يكشف نوعاً من الارتباك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية