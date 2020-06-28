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الأمين العام السابق لـ”حزب الله”: أردوغان يعمل لصالح الشعوب ويسعى لإستقرار ليبيا

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال الأمين العام السابق لـ”حزب الله” اللبناني صبحي الطفيلي أمس السبت إن تركيا تعمل على مواجهة الأطماع الفرنسية والإسرائيلية في ليبيا على حد زعمه.

الطفيلي إدعى في كلمة له وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل لصالح الشعوب ويسعى للاستقرار في ليبيا.

وتابع القيادي الشيعي قائلا : “حسب قناعتي مصلحة أردوغان هي مصلحة تركيا، ومكاسب أنقرة هي في استقرار ليبيا حتى يستثمر (أردوغان وبلاده) هناك ويكون له حضور وتجارة ومصلحته أن يقف إلى جانب الشعب الليبي لكي يستطيع الوقوف على قدميه”.

وقال :” في مصر، تونس، ليبيا، سوريا، الجزائر، والسودان، الشعب قام (ثار) لكن الصهاينة وخلفهم الروس والأمريكان والأوروبيين أسقطوا الثورة في مصر وأشعلوا فتنة ضارية في اليمن وليبيا والسودان” حسب زعمه.

ورأى أن “السيسي” (رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي) “يحارب ليبيا” ويفتح حرباً أهلية في داخلها ولا أحد يستطيع أن يغمض عينيه عما تُفكر به إيطاليا وروسيا وفرنسا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • حزب اللات وحركة حماس الاخوانية كنز لاسرائيل فهى تحمى حدودها الشمالية والجنوبية من المقاومة الحقيقية لاسرائيل وتستغلهم اسرائيل فى طلب دعم عسكرى من امريكا بحجة وجود امارات اسلامية تهدد اسرائيل اليهودية مع ان حماس وحزب اللات وحسن زعبولا اكثر خطرا على المسلمين من اسرائيل التى هدمت الجيش العراقى والسورى والليبى واليمنى وفشلت مع الجيش المصرى رغم استخدامها لكل الوسائل القذرة من خلال قنوات مسعورة تمولها قطرائيل فى تركيا تحرض ليل نهار على قتل الجنود والضباط فى مصر ولكن كلما اوقدوا نار للحرب أطفأها الله وسيظل الجيش الاول العربى السورى والثانى والثالث المصرى وغيره من الجيوش العربية سيفا على رقبة اسرائيل اما تجار الدين من الخوان وغلاة الشيعة انجاس عملاء وخونة لاسرائيل

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