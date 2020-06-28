الأمين العام السابق لـ”حزب الله”: أردوغان يعمل لصالح الشعوب ويسعى لإستقرار ليبيا

ليبيا – قال الأمين العام السابق لـ”حزب الله” اللبناني صبحي الطفيلي أمس السبت إن تركيا تعمل على مواجهة الأطماع الفرنسية والإسرائيلية في ليبيا على حد زعمه.

الطفيلي إدعى في كلمة له وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل لصالح الشعوب ويسعى للاستقرار في ليبيا.

وتابع القيادي الشيعي قائلا : “حسب قناعتي مصلحة أردوغان هي مصلحة تركيا، ومكاسب أنقرة هي في استقرار ليبيا حتى يستثمر (أردوغان وبلاده) هناك ويكون له حضور وتجارة ومصلحته أن يقف إلى جانب الشعب الليبي لكي يستطيع الوقوف على قدميه”.

وقال :” في مصر، تونس، ليبيا، سوريا، الجزائر، والسودان، الشعب قام (ثار) لكن الصهاينة وخلفهم الروس والأمريكان والأوروبيين أسقطوا الثورة في مصر وأشعلوا فتنة ضارية في اليمن وليبيا والسودان” حسب زعمه.

ورأى أن “السيسي” (رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي) “يحارب ليبيا” ويفتح حرباً أهلية في داخلها ولا أحد يستطيع أن يغمض عينيه عما تُفكر به إيطاليا وروسيا وفرنسا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية