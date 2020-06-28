الحويج: عقيلة صالح هو من أعطى الأوامر ل “حفتر” بدخول طرابلس

أكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، أن مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح وبصفته القائد الأعلى للجيش هو من أعطى الأوامر لحفتر بالاتجاه إلى العاصمة طرابلس والسيطرة عليها.

وأضاف الحويج في مقابلة تلفزيونية مع قناة بي بي سي عربي، أن المقابر في ترهونة مسؤول عنها المليشيات وليس الجيش، موضحا أن الجيش بسط سيطرته على ترهونة بعد 4 أبريل 2019.

وأشار إلى أن كل ما حدث قبل هذا التاريخ تتحمله الميليشيات داخل المدينة وميليشيات الوفاق.

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