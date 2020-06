الحويج: عقيلة صالح هو من أعطى الأوامر ل “حفتر” بدخول طرابلس

أكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، أن مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح وبصفته القائد الأعلى للجيش هو من أعطى الأوامر لحفتر بالاتجاه إلى العاصمة طرابلس والسيطرة عليها.

وأضاف الحويج في مقابلة تلفزيونية مع قناة بي بي سي عربي، أن المقابر في ترهونة مسؤول عنها المليشيات وليس الجيش، موضحا أن الجيش بسط سيطرته على ترهونة بعد 4 أبريل 2019.

وأشار إلى أن كل ما حدث قبل هذا التاريخ تتحمله الميليشيات داخل المدينة وميليشيات الوفاق.

